حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان طی پنج روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۳۶، در مناطق جنوبی و غربی و تا حدودی مرکزی استان، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: تا روز دوشنبه در بخش‌های شمالی استان و به‌ویژه ارتفاعات بالادست، بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی دور از انتظار نیست.

خورشیدی خاطرنشان کرد: امروز و فردا افزایش دما پیش‌بینی می‌شود و از روز سه‌شنبه شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود.