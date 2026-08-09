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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

اعزام ناوگان تخصصی پسماند تهران به مشهد برای خدمت‌رسانی به زائران رضوی

اعزام ناوگان تخصصی پسماند تهران به مشهد برای خدمت‌رسانی به زائران رضوی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اعزام ناوگان تخصصی نظافت و جمع‌آوری پسماند به مشهد مقدس، در ایام عزاداری شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) به زائران و عزاداران خدمات‌رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با استفاده از ظرفیت‌های خدمات شهری پایتخت در استقبال از زائران حرم امام هشتم اشاره و تصریح کرد: در همین راستا، ناوگانی شامل ۱۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی نظافت و جمع‌آوری زباله متشکل از ۳ دستگاه امپاور زباله‌کش ۱۸ تنی و ۷ دستگاه خودروی فان ۶ و ۸ تنی به همراه یک اکیپ تعمیراتی و ۱۲ نفر راننده و ناظر، از امروز ۱۸ مرداد ماه عازم مشهد شده و فردا وارد این شهر مقدس خواهند شد.

وی افزود: این نیروها و ماشین‌آلات از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۴ مردادماه، به‌طور متمرکز در تجمعات میدانی و مراسم عزاداری شهادت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت رضا (ع) در روزهای ۲۸ و ۲۹ صفر حضور خواهند داشت تا با انجام عملیات پاکسازی و جمع‌آوری پسماند، محیطی بهداشتی و پاکیزه را برای زائرانی که از سراسر جهان به سوی حرم رضوی می‌شتابند، فراهم آورند.

قضاتلو در با بیان اینکه این اقدام در قالب همکاری استراتژیک میان دو کلان‌شهر تهران و مشهد صورت می‌گیرد، گفت: ما در سازمان مدیریت پسماند در تلاشیم تا با به اشتراک گذاشتن امکانات، خدمات‌رسانی در ایام پیک حضور مسافران در مشهد مقدس به شایستگی انجام شود و سوگواران امام رضا (ع) بتوانند در آرامش و پاکیزگی کامل، مراسم عزاداری خود را برگزار کنند.

کد مطلب 6912304

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