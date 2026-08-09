به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با استفاده از ظرفیت‌های خدمات شهری پایتخت در استقبال از زائران حرم امام هشتم اشاره و تصریح کرد: در همین راستا، ناوگانی شامل ۱۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی نظافت و جمع‌آوری زباله متشکل از ۳ دستگاه امپاور زباله‌کش ۱۸ تنی و ۷ دستگاه خودروی فان ۶ و ۸ تنی به همراه یک اکیپ تعمیراتی و ۱۲ نفر راننده و ناظر، از امروز ۱۸ مرداد ماه عازم مشهد شده و فردا وارد این شهر مقدس خواهند شد.

وی افزود: این نیروها و ماشین‌آلات از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۴ مردادماه، به‌طور متمرکز در تجمعات میدانی و مراسم عزاداری شهادت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت رضا (ع) در روزهای ۲۸ و ۲۹ صفر حضور خواهند داشت تا با انجام عملیات پاکسازی و جمع‌آوری پسماند، محیطی بهداشتی و پاکیزه را برای زائرانی که از سراسر جهان به سوی حرم رضوی می‌شتابند، فراهم آورند.

قضاتلو در با بیان اینکه این اقدام در قالب همکاری استراتژیک میان دو کلان‌شهر تهران و مشهد صورت می‌گیرد، گفت: ما در سازمان مدیریت پسماند در تلاشیم تا با به اشتراک گذاشتن امکانات، خدمات‌رسانی در ایام پیک حضور مسافران در مشهد مقدس به شایستگی انجام شود و سوگواران امام رضا (ع) بتوانند در آرامش و پاکیزگی کامل، مراسم عزاداری خود را برگزار کنند.