به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در شورای اسلامی شهر بیرجند که با حضور شهردار برگزار شد، موضوعات مختلفی از جمله بالا بودن قیمت میوه در شهر بیرجند مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند که خود از اصناف این شهر است، درباره علت افزایش قیمت کالاها در بیرجند گفت: یکی از دلایل مهم در این زمینه، نبود تولیدکننده کالاهای مورد نیاز در استان است که منجر به واردات آنها از مناطق دیگر کشور شده است.

مرتضی یزدان‌شناس با اشاره به اینکه وجود واسطه‌ها یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌هاست، تصریح کرد: در بعضی موارد مانند میوه، باید قیمت‌ها با توجه به درجه‌بندی آنها مورد بررسی قرار گیرد که این کار باید توسط کارشناسان مربوط انجام شود.

وی همچنین هدف شهرداری بیرجند از ایجاد روزبازارها را فروش کالاها با قیمت کمتر از بازار اعلام کرد و ادامه داد: تاکنون با تشکیل کمیته قیمت‌گذاری میوه در بیرجند موافقت نشده است.

رضا حسنی‌صفت، دیگر عضو شورای اسلامی شهر بیرجند نیز گفت: افزایش قیمت کالاها سبب وارد شدن آسیب به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود.

شهردار بیرجند نیز با دفاع از عملکرد شهرداری در زمینه ایجاد روزبازارها اظهار کرد: روزانه حدود دو هزار خودرو برای خرید وارد دوشنبه‌بازار و جمعه‌بازار بیرجند می‌شوند که این موضوع نشان می‌دهد قیمت میوه‌های عرضه‌شده در این بازارها مناسب‌تر از نرخ آنها در بازار است.

مهدی بهترین در ادامه اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که باید برای تعیین قیمت روزانه میوه در شهر بیرجند، کمیته‌ای با حضور نمایندگان صمت، اتاق اصناف و شهرداری تشکیل شود که تاکنون با این موضوع موافقت نشده است.

بررسی جانمایی سرویس بهداشتی در بوستان زعفرانیه

در ادامه این جلسه، با قرائت نامه ۱۴ نفر از اهالی منطقه بوستان زعفرانیه مبنی بر مخالفت آنها با جانمایی شهرداری برای احداث سرویس بهداشتی در این بوستان، موضوع ساخت سرویس‌های بهداشتی در بوستان‌های شهر بیرجند برای چندمین بار مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار بیرجند در این خصوص یادآور شد: در پارک‌های کمتر از ۱۵ هزار مترمربع، شهرداری موظف به تأمین سرویس بهداشتی و نمازخانه نیست.

بهترین درباره عدم ساخت سرویس بهداشتی در بعضی از بوستان‌های بیرجند افزود: به همین علت در بوستان‌های جدید پیش‌بینی لازم در این زمینه نشده است، اما در بوستان زعفرانیه به دلیل مراجعه بسیار زیاد گروه‌های مختلف مردم در شب به این بوستان، جانمایی لازم برای ایجاد سرویس بهداشتی انجام شده است.

در ادامه این جلسه، برخی از اعضا خواستار آن شدند که از سرویس‌های بهداشتی مساجد مجاور بوستان‌ها، با شرط تأمین هزینه‌های مربوط توسط شهرداری، استفاده شود که مخالفت امور مساجد استان با این موضوع یادآوری شد.

فروزانفر، دیگر عضو شورا نیز وجود دو مشکل در این زمینه را متذکر شد و افزود: طرح تیپی با پیش‌بینی ایجاد واحد تجاری در این زمینه باید تهیه شود تا برنده مزایده واحد تجاری، مسئولیت سرویس‌های بهداشتی را نیز برعهده داشته باشد که این موضوع سبب امنیت بیشتر در این زمینه خواهد شد.

عباس سروری، عضو دیگر شورا نیز تأکید کرد: مردم در اجرای طرح‌های مربوط به مدیریت شهری باید به شهرداری و شورای شهر اعتماد کنند و با توجه به اینکه بعضی از بوستان‌ها در کنار منازل مردم و برخی با فاصله از آنها ایجاد شده‌اند، مشکلاتی در این خصوص به وجود آمده است.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه سه سرویس بهداشتی در بیرجند به صورت شبانه‌روزی فعال هستند، گفت: فلسفه اصلی ساخت سرویس بهداشتی در بوستان‌ها این است که اهالی محله مورد نظر در زمان مراجعه به بوستان از آنها استفاده کنند.

بهترین با بیان اینکه نگهداری سرویس‌های بهداشتی کار سختی است، افزود: با این وجود، در طراحی جدید آنها با توجه به هزینه‌هایی که انجام می‌شود، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ساخت سرویس‌های بهداشتی با طراحی جدید سبب کاهش مشکلات گذشته در این زمینه می‌شود، ادامه داد: با احداث سرویس بهداشتی در جانمایی که بر اساس کار کارشناسی انجام شده است، اهالی این محله و بوستان زعفرانیه درخواهند یافت که مشکلات قبلی در این زمینه وجود ندارد.

در این جلسه همچنین نامه کمیسیون نامگذاری معابر شهری درباره نامگذاری جدید ۱۲ معبر شهری بیرجند قرائت شد که اعضای شورا با ۱۰ مورد آن موافقت کردند، در یک مورد خواستار بررسی بیشتر شدند و در یک مورد نیز خواستار ارائه نام پیشنهادی شدند.

در نامگذاری‌های جدید معابر شهری بیرجند، نام‌های مربوط به شهدا و سرداران شهید بیش از دیگر نام‌ها مشاهده می‌شود.

همچنین اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با فروش اوراق مشارکت توسط شهرداری بیرجند موافقت کردند.