هدف از نزول قرآن کریم درک آیات و عمل به دستورات آن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد امروز در جلسه درس اخلاق که در مدرسه علمیه امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار داشت: امام علی (ع) فرمودند در علمی که فهم نشده باشد خیر و برکتی وجود ندارد.

رئیس پژهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: علومی که مبتنی بر حفظ باشد و در آن تفکر صورت نپذیرد علم قلمداد نمی‌شود بنابراین علمی که با فهم آمیخته باشد علم قلمداد می‌شود و چنین علمی سودمند خواهد بود؛ متأسفانه مشکلی که در نظام آموزشی کشور به آن مبتلا هستیم حفظ محور آموزش است. امروز به جای اینکه فهم و استعداد محوری بنیان آموزش در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها باشد حفظ مفاهیم و اصطلاحات بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس همان نیز آزمون ناعادلانه گرفته می‌شود.

وی نابسامانی در حوزه علم را از نتایج عدم فهم آن دانست و گفت: قرآن کریم دارای پیام و محتوا است و به عنوان دستور زندگی و نقشه راه حیات بشر محسوب می‌شود. متن و محتوای آن مقدس است و ما منکر قدسی بودن آن نیستیم اما هدف از نزول آن درک و عمل به آیات قرآن است.

رشاد با بیان اینکه قرائت قرآن کریم باید با تدبر باشد، تصریح کرد: اگر در آیات قرآن کریم تدبر صورت نپذیرد خیری در آن قرائت نخواهد بود. قرائت قرآن کریم لازم نیست طولانی باشد. مقصود از تدبر در آیات فهم و دقت در واژگان است. می‌طلبد طلاب حتی شده روزی یک صفحه قرآن را آن هم با تدبر قرائت کنند در این صورت می‌توانند تفاسیر المیزان را در کنار قرآن کریم بگذارند و هر کجا لازم بود به تفسیر مراجعه نمایند.

رئیس پژهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اینکه انسان یک ساعت قرآن را آرام آرام بخواند و از شتاب خواندن آن اجتناب کند بسیار سودمندتر از آن است که بدون تدبر و مقدار بیشتری از آیات را قرائت کند. امام خمینی (ره) فرمودند من سرالصلاه را نوشتم دیدم که بسیار عمیق و برای همه قابل فهم نیست از این رو آداب الصلاه و احکام الصلاه را برای عموم مردم نوشتم که اگر رعایت کنند صحت نماز را تضمین می‌کند؛ با این حال قبولی نماز مشخص نیست زیرا قبولی نماز شرایط خاصی دارد که اگر آن شرایط رعایت شود قبولی هم اتفاق می‌افتد. نماز معراج مؤمن است.