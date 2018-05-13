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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸

فرماندار مهران:

طرح ایجاد بازارچه مرزی چنگوله اجرایی می شود

طرح ایجاد بازارچه مرزی چنگوله اجرایی می شود

ایلام-فرماندار مهران گفت: طرح ایجاد بازارچه مرزی چنگوله اجرایی می شود.

نظام ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطالعه فرصت ها و امکانات مرزی در این منطقه انجام شده است.

وی عنوان کرد: باید بتوانیم با برنامه ریزی در رفع مشکلات مردم تلاش کنیم.

وی افزود: طرح ایجاد بازارچه چنگوله از برنامه های استان است در صورتی که به دست مسئولان کشوری برسد برای توسعه کشور و استان حمایت می شود.

ملکشاهی اضافه کرد: امسال پیش بینی می شود اربعین باشکوهی در پیش داشته باشیم لذا باید تلاش کرد که تردد زائران مانع تعطیلی مرز تجاری نشود و تجار نیز بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

کد مطلب 4295032

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