تخصیص ۵۲ هزار تن قیر رایگان به ۱۸ شهر خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله عمادی شامگاه یکشنبه در آئین آغاز نهضت زیرسازی و آسفالت مناطق بازآفرینی شادگان اظهار کرد: وجود بافتهای فرسوده در وسعت زیاد یکی از چالشهای جدی در شهرهای خوزستان است و متأسفانه به دلایلی شاهد رشد این بافتها هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در ساختار وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری ایران با هدف کمک به احیای این مناطق تشکیل شده که یکی از ظرفیتهای اصلی آن، تأمین قیر رایگان برای آسفالت معابر در محلات فرسوده است. البته به دلیل عدم تعیین تکلیف قیرهای تحویلشده در سالهای قبل، خوزستان بیش از سه سال از این نعمت بیبهره بود که خوشبختانه با پیگیریهای مستمر و سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی و دستورات ویژه وی، این روند احیا شد.
عمادی با بیان اینکه ۵۲ هزار تن قیر برای ۱۸ شهر خوزستان تخصیص اولیه شده است، تصریح کرد: با این تخصیص، عملیات آسفالت در شهرهایی نظیر اهواز، خرمشهر، شادگان و سوسنگرد آغاز شده است و این نهضت با شدت به پیش خواهد رفت.
وی با اعلام اینکه به تأثیرات مثبت این اقدامات در محلات هدف امیدوار هستیم، عنوان کرد: نگاه دولت به محرومیتزدایی، توجه ویژه به دهکهای درآمدی پایین و ساکنان مناطق فرسوده است لذا در سطح استان و ملی تمامقد پیگیر هستیم و از تمام ظرفیتهایی که بتواند منافع استان خوزستان را تأمین کند، دفاع خواهیم کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان افزود: امیدواریم با اقدامات انجام شده در حوزه مسکن، املاک و بازآفرینی شهری، شاهد بهبود وضعیت زیرساختی و کیفیت زندگی در این محلات باشیم.
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