مسکو: تمام فلامینگوهای اوکراین منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: کی یف تلاش کرد تا با حمله ای گسترده به روسیه، روند انتخابات را مختل کند. نیروهای مسلح اوکراین در روزهای ۱۹ و ۲۰ سپتامبر (دیروز و امروز) تلاش کردند تا با حملهای گسترده به خاک روسیه، روند انتخابات را مختل کند.
در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۵۱ پهپاد و ۸ موشک کروز دوربرد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند. تمام موشکهای فلامینگو شلیک شده توسط کییف، هنگام نزدیک شدن به اهداف غیرنظامی در منطقه مسکو رهگیری و منهدم شدند.
وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: تلاش رژیم کی یف برای حمله گسترده به مسکو شکست خورد و دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند. در پاسخ به حملات کییف، نیروهای مسلح روسیه حملات به اهداف نظامی در کییف را ادامه داده و تشدید خواهند کرد. همچنین، ۱۱۲ پهپاد اوکراینی طی یک بازه زمانی ۱۲ ساعته بر فراز خاک روسیه و دریای سیاه رهگیری و منهدم شدند.
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