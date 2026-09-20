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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

مسکو: تمام فلامینگوهای اوکراین منهدم شدند

مسکو: تمام فلامینگوهای اوکراین منهدم شدند

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: تمام موشک‌های فلامینگو شلیک شده توسط کی‌یف به منظور مختل کردن روند انتخابات دوما در منطقه مسکو، رهگیری و منهدم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: کی‎ یف تلاش کرد تا با حمله‌ ای گسترده به روسیه، روند انتخابات را مختل کند. نیروهای مسلح اوکراین در روزهای ۱۹ و ۲۰ سپتامبر (دیروز و امروز) تلاش کردند تا با حمله‌ای گسترده به خاک روسیه، روند انتخابات را مختل کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۵۱ پهپاد و ۸ موشک کروز دوربرد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند. تمام موشک‌های فلامینگو شلیک شده توسط کی‎یف، هنگام نزدیک شدن به اهداف غیرنظامی در منطقه مسکو رهگیری و منهدم شدند.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: تلاش رژیم کی‎ یف برای حمله گسترده به مسکو شکست خورد و دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند. در پاسخ به حملات کی‎یف، نیروهای مسلح روسیه حملات به اهداف نظامی در کی‎یف را ادامه داده و تشدید خواهند کرد. همچنین، ۱۱۲ پهپاد اوکراینی طی یک بازه زمانی ۱۲ ساعته بر فراز خاک روسیه و دریای سیاه رهگیری و منهدم شدند.

کد مطلب 6953117

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