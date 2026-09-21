به گزارش خبرنگار مهر، هادی غرهباقی پس از پایان رقابتهای تفنگ ۱۰ متر بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: رقابتهای خود را با ماده ۱۰ متر آغاز کردیم و با توجه به شرایط خاصی که اخیراً برای من پیش آمده بود، از عملکردم خیلی ناراضی نیستم؛ با این حال، در مجموع متأسفانه نتوانستم زحمات مربیانم را آنطور که باید جبران کنم.
وی با قدردانی از حمایتهای فدراسیون و مربیان تیم ملی افزود: فدراسیون و مربیان از هر نظر به ما کمک کردند و تمام توان خود را به کار گرفتند. ما نیز تا آخرین لحظه تمام تلاشمان را انجام دادیم، اما گاهی شرایط آنطور که انتظار داریم پیش نمیرود.
ملیپوش تیراندازی ایران با اشاره به ادامه رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا گفت: مسابقات هنوز ادامه دارد و رقابتهای ۵۰ متر و ماده میکس را پیش رو داریم. دو نفر از بچهها نیز قرار است در این بخش رقابت کنند.
غرهباقی در پایان ابراز امیدواری کرد تیم ملی تیراندازی ایران در ادامه مسابقات نتایج بهتری کسب کند و گفت: امیدوارم با توکل به خدا بتوانیم در ادامه مسابقات عملکرد بهتری داشته باشیم.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
ملیپوش تفنگ: امیدوارم در ادامه عملکرد بهتری داشته باشیم
ملیپوش تیراندازی ایران پس از پایان رقابتهای تفنگ ۱۰ متر بازیهای آسیایی ناگویا گفت: فدراسیون و مربیان از هر نظر به ما کمک کردند، ما نیز تا آخرین لحظه تمام تلاشمان را انجام دادیم.
به گزارش خبرنگار مهر، هادی غرهباقی پس از پایان رقابتهای تفنگ ۱۰ متر بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: رقابتهای خود را با ماده ۱۰ متر آغاز کردیم و با توجه به شرایط خاصی که اخیراً برای من پیش آمده بود، از عملکردم خیلی ناراضی نیستم؛ با این حال، در مجموع متأسفانه نتوانستم زحمات مربیانم را آنطور که باید جبران کنم.
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