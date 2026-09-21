مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گلایه‌های مردم کاشان و نطنز از فعالیت برخی معادن و پیامدهای زیست‌محیطی آن‌ها اظهار کرد: معادنی که موجب آسیب و نگرانی مردم شده باشند، هنگام رسیدن موعد تمدید مجوز، با تمدید فعالیتشان مخالفت خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از هزار معدن فعال در استان اصفهان وجود دارد، ابراز کرد: نمی‌توان موضوع همه معادن را به‌صورت کلی مطرح کرد؛ اما معادنی که به‌ویژه در شهرستان‌های کاشان و نطنز برای مردم مشکل‌ساز هستند، در زمان مراجعه برای تمدید فعالیت، مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت وجود مشکل، با تمدید آن‌ها مخالفت می‌شود.

استاندار اصفهان افزود: در حال حاضر این رویکرد در نطنز در حال اجراست و در شهرستان کاشان نیز اهتمام لازم برای پیگیری مسائل زیست‌محیطی معادن وجود دارد.

وی تأکید کرد: اگر مردم موارد مشخصی دارند که از فعالیت یک معدن آسیب می‌بینند یا نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی آن نگرانی دارند، می‌توانند موضوع را مطرح کنند تا در چارچوب قوانین و مقررات بررسی شود.

جمالی‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره صدور مجوز فعالیت یک معدن در محدوده پناهگاه حیات وحش یخاب در ابوزیدآباد گفت: اعطای مجوز به معادن پناهگاه حیات وحش یخاب ابوزیدآباد از توابع شهرستان آران و بیدگل از لحاظ آلایندگی زیست‌محیطی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: منطقه ابوزیدآباد از یک سو در محدوده مجموعه هسته‌ای نطنز و از سوی دیگر در مجاورت مجموعه‌های صنعتی بزرگ قرار دارد و نباید اجازه دهیم فعالیت‌های معدنی موجب آسیب زیست‌محیطی در این منطقه شود.