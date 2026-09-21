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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

نماینده بوکس ایران در اولین مبارزه باخت

نماینده بوکس ایران در اولین مبارزه باخت

علی حبیبی‌نژاد نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم بوکس ایران نتیجه اولین مبارزه خود را به حریفی از چین واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از رقابت‌های بوکس بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، علی حبیبی‌نژاد، نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم ایران روی رینگ رفت.

حبیبی‌نژاد در نخستین مبارزه خود به مصاف لی جیوفنگ از چین رفت و در پایان یک مبارزه نزدیک و تماشایی، با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل حریف چینی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

بوکسور کشورمان راند نخست را با رأی ۵ بر صفر به حریف واگذار کرد، اما در راند دوم با ارائه مبارزه‌ای جذاب و فنی، موفق شد با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی برسد.

حبیبی‌نژاد در راند سوم نیز نمایش بسیار خوبی داشت و حتی نسبت به راند دوم عملکرد فنی‌تری ارائه کرد، اما در نهایت این مبارزه با رأی نزدیک ۳ بر ۲ به سود بوکسور چینی به پایان رسید تا نماینده کشورمان از ادامه رقابت‌ها بازبماند.

کد مطلب 6953338

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