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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

رئیس شهرستان بیجار:

مصرف قارچ کوهی ۱۰ نفر را در بیجار مسموم کرد

مصرف قارچ کوهی ۱۰ نفر را در بیجار مسموم کرد

بیجار - رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بیجار از مسمومیت ۱۰ نفر از شهروندان بر اثر مصرف نوعی قارچ کوهی سمی خبر داد.

مجید قیدار پور در گفتگو با خبر نگار مهر ،با اشاره به وضعیت مسمومیت ناشی از مصرف قارچ‌های سمی در شهرستان بیجار اظهار داشت: مصرف قاچ کوهی سمی در شهرستان بیجار منجر به مسمومیت ۱۰ نفر و انتقال این افراد به بیمارستان شده است.

وی افزود: این تعداد که بیشتر آنها اهالی روستاهای شهرستان بیجار هستند با عدم شناخت و اطلاع کافی نوعی از قارچ کوهی سمی را مصرف کرده و دچار مسمومیت می شوند.

قیدارپور با تاکید بر اینکه هیچ روش قطعی برای تشخیص سمی یا غیرسمی بودن قارچ وجود ندارد بیان داشت:قارچ سمی، بیشترین تأثیر منفی و تخریب را روی کبد انسان بجای می گذارد که در صورت مصرف بیش از اندازه، در برخی از موارد مرگ انسان را در پی خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی از افراد بر این تصور هستند که اگر قارچ سمی را در آب نمک و یا به مدت طولانی در آب جوش نگهداری کنند، سم آن خنثی می شود که یک تصور غلط و اشتباهی است.

مدیر مرکز بهداشت و درمان شهرستان بیجار تاکید کرد:به مردم توصیه می‌شود که به هیچ وجه از قارچ های کوهی و غیرصنعتی مصرف نکنند و به جای آن از قارچ‌های تولید کارخانجات که به صورت بی‌خطری فرآوری و تولید می‌شوند مصرف کنند.

کد مطلب 4302111

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