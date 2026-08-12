به گزارش خبرنگار مهر، فصل‌ها پشت سر هم بدون وقفه تغییر می‌کنند. بهار به‌دنبال زمستان می‌آید و تابستان با خود گرمای زیادی می‌آورد و پاییز همه‌جا را زرد و نارنجی می‌کند و زمستان، کلاه و شال‌گردن بچه‌ها را از کمدها بیرون می‌آورد و روی سرشان می‌گذارد. اما کودکان تا چه حد درباره تغییر فصل‌ها می‌دانند؟ چه احساسی به آن دارند؟ وقتی درختان سرسبز می‌شوند یا ناگهان برف می‌بارد چه فکری توی سرشان می‌آید؟ خوب است والدین درباره این مسائل مهم که در اطراف بچه‌ها رخ می‌دهد با آن‌ها صحبت کنند و چه روشی بهتر از خواندن کتابی درباره این مسئله برای بچه‌ها؟

کتاب «چه کسی برف‌ها را دزدیده؟» به قلم آلیس همینگ با تصویرگری نیکولا اسلاتر و ترجمه شوکا بردبار، داستانی درباره شناخت فصل‌ها دارد. فصل زمستان از راه رسیده و برف همه‌جا را سفیدپوش کرده است. سنجاب نمی‌داند چرا برف می‌بارد و از این اتفاق تعجب کرده اما از پرنده می‌پرسد و او برایش همه‌چیز را توضیح می‌دهد. سنجاب می‌فهمد زمستان چیست و برف‌بازی چقدر لذت‌بخش است و می‌رود با پرنده خوش می‌گذراند اما یک روز می‌بیند همان‌طور که یکهو برف‌ها ظاهر شدند، ناگهان هم غیب شدند و دیگر نیستند. چه کسی برف‌ها را دزدیده؟

این کتاب از نظر نثر و نگارش، ساختار ساده و کلمات قابل‌فهمی دارد و والدین می‌توانند آن را برای کودک خود بخوانند و کودک نیز به‌راحتی متوجه مسئله شود. البته پیشنهاد می‌کنیم حتما درباره موضوع کتاب پس از مطالعه آن با کودک صحبت کنید تا موضوع در ذهن او ثبت و بیشتر متوجه آن شود.

این کتاب علاوه‌بر شناساندن فصل‌ها به کودکان، در زمینه تخیل و هوش هیجانی نیز به آن‌ها کمک می‌کند و مفهوم مالکیت را هم برایشان توضیح می‌دهد و البته کتابی مفید برای اضطراب ناشی از تغییر در کودکان است. «سنجاب نماینده کودکی است که با موقعیتی تازه روبه‌رو می‌شود. ابتدا می‌ترسد، سپس سازگار می‌شود و دوباره با از دست رفتن آن موقعیت نگران می‌شود. داستان به کودک یاد می‌دهد تغییر، بخشی طبیعی از زندگی است و پایان یک مرحله لزوماً به‌معنای خطر یا فقدان دائمی نیست.». نکته مهم دیگر نوع مواجهه سنجاب با مسئله‌ای است که هیچ چیز درباره‌اش نمی‌داند. او از سفیدپوش‌شدن زمین و دیدن گلوله برفی تعجب کرده اما تصمیم می‌گیرد سؤال کند و خود را با افکار گوناگون تنها نگذارد. او از پرنده می‌پرسد. این پرسیدن و تقاضا برای دانستن، امر بسیار مهمی در مسیر رشد انسان است؛ به‌ویژه کودکان با پرسیدن سؤال درباره مسائلی که نمی‌دانند و چیزهایی که در اطراف‌شان وجود دارد، می‌توانند تخیل و قدرت تحلیل خود را تقویت کنند و به علم خود از جهانی که در آن زندگی می‌کنند، بیفزایند.

کتاب «چه کسی برف‌ها را دزدیده؟» اثری از مجموعه‌ای با عنوان «سنجاب» است که انتشارات مهرسا آن را برای کودکان منتشر کرده است. این کتاب در ۳۲ صفحه مصور رنگی و به بهای ۱۱۰ هزار تومان برای کودکان چهار تا هفت سال منتشر شده است.

در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

«پرنده! پرنده!»

«چی شده، سنجاب؟»

«من موقع سرسره‌بازی خوردم به آن‌یکی سنجاب و معذرت‌خواهی کردم، ولی او جوابم را نداد. چقدر بی‌ادب! تازه، من چند وقت پیش هشت تا فندق درست همین‌جا قایم کرده بودم و حالا سرِ جایشان نیستند.»

«این سنجاب فندق‌های تو را برنداشته.»

«از کجا می‌دانی؟»

«چون این سنجاب واقعی نیست که... این سنجاب‌برفی است!»

«سنجاب‌برفی؟! آهان، فهمیدم. یعنی سنجابی که از برف درست شده.»