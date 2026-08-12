قیمت جهانی طلا امروز ۲۱ مرداد؛ هر اونس طلا به ۴۳۹۸ دلار و ۹۲ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۷ درصد افزایش، به ۴۳۹۸ دلار و ۹۲ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۴ درصد افزایش، به ۴۴۵۸ دلار و ۶۲ سنت رسید.
پیامدهای تورم برای طلا،همچنان محوری است. قیمتهای بالاتر انرژی میتواند فدرال رزرو را تشویق کند تا نرخ بهره را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد و هزینه فرصت نگهداری طلا که بازدهی ندارد را افزایش دهد.
بانک مرکزی چین در ماه ژوئیه برای بیست و یکمین ماه پیاپی، ذخایر طلای خود را افزایش داد و با افزودن حدود ۶۴۰ هزار اونس تروی، مجموع آن را به ۷۶.۰۸ میلیون اونس رساند.
صندوقهای قابل معامله در بورس چین با پشتوانه طلا نیز همچنان به جذب خریداران ادامه دادهاند و این امر تقاضای نهادی قویتر در هفتههای اخیر را تقویت کردهاند.
بر اساس گزارش اینوستینگ، تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در شرکت آیجی (IG)، اظهار کرد: عقبنشینی اخیر قیمت طلا از ۴۴۳۵ دلار، نشاندهنده سودگیری پیش از گزارش شاخص قیمت مصرفکننده، کاهش نرخ بهره و بهبود مجدد قیمت انرژی است.
سیکامور گفت: قیمت طلا اکنون با سطح مقاومتی در محدوده ۴۴۶۰ دلار (ناشی از اوج تاریخی اواخر ژانویه در نزدیکی ۵۶۰۲ دلار) روبروست و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حدود ۴۴۹۵ دلار نیز این سقف قیمتی را تقویت میکند. به گفته او، برای هموار شدن مسیر جهت بهبود قویتر قیمت به سمت ۵۰۰۰ دلار، طلا باید بتواند با ثبات از هر دو سطح مذکور عبور کند.
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