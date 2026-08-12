فوتسال ایران در شاهرود؛ از آموزش مربیان تا کشف استعدادها

به گزارش خبرنگار مهر، دوره مربیگری فوتسال سطح ایران با حضور ۲۰ شرکت‌کننده از استان‌های گلستان، سمنان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی و تهران، طی چهار روز در هفته جاری به میزبانی شهرستان شاهرود برگزار شد.

رضا علیمحمدی، رئیس هیئت فوتبال شاهرود د. گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: برگزاری دوره‌های تخصصی مربیگری می‌تواند نقش مهمی در ارتقای دانش فنی مربیان و توسعه اصولی فوتسال داشته باشد و شاهرود نیز ظرفیت مناسبی برای میزبانی دوره‌های آموزشی این رشته دارد.

وی افزود: این دوره با هدف ارتقای دانش فنی و علمی مربیان فوتسال و توسعه هرچه بیشتر این رشته در سطح کشور برگزار شد و شرکت‌کنندگان در طول دوره با مباحث تخصصی مربیگری، تاکتیک‌های روز فوتسال و اصول نوین تمرین‌دهی آشنا شدند.

رئیس هیئت فوتبال شاهرود با اشاره به اهمیت آموزش در مسیر توسعه فوتسال، بیان کرد: آشنایی مربیان با شیوه‌های نوین تمرین‌دهی، تحلیل تاکتیکی، سازماندهی تیم در فازهای مختلف بازی و توجه به پرورش بازیکنان مستعد می‌تواند در ارتقای کیفیت فنی تیم‌ها و شناسایی استعدادهای جدید مؤثر باشد.

علیمحمدی با بیان اینکه توسعه فوتسال نیازمند توجه همزمان به آموزش مربیان، استعدادیابی و ارتقای سطح دانش تخصصی عوامل این رشته است، افزود: آموزش صحیح مربیان در نهایت می‌تواند به بهبود فرآیند پرورش بازیکنان و شکل‌گیری نسل جدیدی از فوتسالیست‌های توانمند کمک کند؛ همچنین آشنایی با قوانین و مباحث داوری از دیگر موضوعات مهم در افزایش کیفیت فنی و انضباطی مسابقات فوتسال به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مدرس این دوره علی زندی‌پور از مدرسان بنام کشور است و محمد رئیسی از شهرستان شاهرود نیز به‌عنوان دستیار مدرس در این دوره حضور داشتند، گفت: این دوره با حضور مربیانی از هفت استان کشور برگزار شد و فرصتی برای ارتقای دانش تخصصی و تبادل تجربه میان فعالان فوتسال فراهم کرد.