منصور غیبی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار اجارهبها اظهار کرد: خوشبختانه شرایط بازار اجاره در حال حرکت به سمت این باور و یقین است که افزایش اجارهبها از سوی مالکان تقریباً در راستای مصوبه دولت و درصدهای ۲۵، ۲۷ تا ۳۰ درصدی در حال انجام است.
وی افزود: البته مالکان نیز در شرایط فعلی یاد گرفتهاند تمدید قراردادهای اجاره را انجام دهند و هزینههای جانبی خود را کاهش دهند و در این زمینه رعایت حال مستأجران نیز صورت میگیرد. با این حال، زمانی که قیمت مسکن افزایش پیدا میکند و در سطح بالاتری تثبیت میشود، اجارهبها نیز از این روند تبعیت خواهد کرد.
غیبی تصریح کرد: اگر بتوانیم نظام فروش مسکن را کنترل، تحت نظارت و برای آن پروژه بهبود تعریف کنیم، حوزه بازار مسکن نیز کنترل خواهد شد.
وی با بیان اینکه هیجانات موجود در بازار تا حد زیادی جنبه روانی دارد، گفت: مردم زمانی که میبینند قیمت در یک بخش افزایش پیدا کرده است، تصور میکنند باید قیمت در سایر بخشها نیز افزایش یابد تا بتوانند سایر انتظارات تورمی زندگی و هزینههای روزمره خود را پاسخ دهند؛ این هیجانات پشت سر هم شکل میگیرند و مانند یک پازل که قطعات آن یکدیگر را تکمیل میکنند، عمل میکنند.
این کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت تقاضا در بازار رهن و اجاره و خرید و فروش نیز اظهار کرد: در بازار همچنان مشتری و متقاضی برای رهن و اجاره و همچنین خرید و فروش وجود دارد؛ برخی افراد عنوان میکنند که مشتری در بازار وجود ندارد یا فایلی برای اجاره و خرید پیدا نمیشود، اما واقعیت این است که نبود فراوانی فایل به معنای نبود فایل یا مشتری نیست.
وی یادآور شد: آن فراوانی که در سالهای گذشته در بازار اجاره وجود داشت، اکنون وجود ندارد. در حال حاضر آگاهی مردم افزایش پیدا کرده و شیوه تمدید قراردادها نیز تغییر کرده است؛ امروز دیگر فرآیند تمدید قرارداد اجاره پیچیده نیست و حتی میتوان قرارداد را در یک سامانه تمدید کرد. مردم نیز متوجه شدهاند که هزینههای جانبی تغییر مستأجر، در شرایط عادی، برای موجر بسیار سنگینتر از این است که قرارداد مستأجر فعلی را تمدید کند.
غیبی با اشاره به ارتباط بازار خرید و فروش با بازار اجاره تصریح کرد: زمانی که خرید و فروش در بازار مسکن شکل بگیرد، از دل آن بازار رهن و اجاره نیز ایجاد میشود؛ برای مثال، ممکن است فردی یک واحد مسکونی خریداری کند و پس از آن برای رهن یا اجاره دادن آن اقدام کند؛ ممکن است فردی با هدف سرمایهگذاری اقدام به خرید مسکن کرده باشد و در ادامه واحد خود را برای اجاره عرضه کند. بنابراین بخشی از فایلهای رهن و اجاره نیز از دل معاملات خرید و فروش مسکن ایجاد میشود.
وی ادامه داد: اینگونه نیست که برای ایجاد فایل اجاره، همه افراد دوباره وارد فرآیند جدیدی شوند. در شرایط فعلی، تمدید قرارداد میان موجر و مستأجر افزایش پیدا کرده است و در هر منطقه نیز شرایط متفاوتی وجود دارد؛ هر فرد معمولاً در منطقه مورد نظر خود به دنبال فایل مسکن است. ممکن است در یک منطقه فراوانی فایل کمتر و در منطقهای دیگر بیشتر باشد، اما به طور متوسط، بازار در حال جریان است.
این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: شرایط فعلی را نمیتوان به معنای نبود فایل یا مشتری در بازار رهن و اجاره دانست، بلکه با کاهش تقاضا مواجه هستیم که این کاهش تقاضا دلایلی دارد که به آنها اشاره شد.
نظر شما