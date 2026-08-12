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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۷

اجاره‌بها قربانی گرانی مسکن شد؛ موجران دیگر دنبال مستأجر جدید نیستند

اجاره‌بها قربانی گرانی مسکن شد؛ موجران دیگر دنبال مستأجر جدید نیستند

یک کارشناس بازار مسکن گفت: افزایش و تثبیت قیمت مسکن، اجاره‌بها را نیز تحت تأثیر قرار داده و مالکان به‌دلیل هزینه بالای جابه‌جایی، بیشتر به تمدید قرارداد با مستأجران روی آورده‌اند.

منصور غیبی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار اجاره‌بها اظهار کرد: خوشبختانه شرایط بازار اجاره در حال حرکت به سمت این باور و یقین است که افزایش اجاره‌بها از سوی مالکان تقریباً در راستای مصوبه دولت و درصدهای ۲۵، ۲۷ تا ۳۰ درصدی در حال انجام است.

وی افزود: البته مالکان نیز در شرایط فعلی یاد گرفته‌اند تمدید قراردادهای اجاره را انجام دهند و هزینه‌های جانبی خود را کاهش دهند و در این زمینه رعایت حال مستأجران نیز صورت می‌گیرد. با این حال، زمانی که قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند و در سطح بالاتری تثبیت می‌شود، اجاره‌بها نیز از این روند تبعیت خواهد کرد.

غیبی تصریح کرد: اگر بتوانیم نظام فروش مسکن را کنترل، تحت نظارت و برای آن پروژه بهبود تعریف کنیم، حوزه بازار مسکن نیز کنترل خواهد شد.

وی با بیان اینکه هیجانات موجود در بازار تا حد زیادی جنبه روانی دارد، گفت: مردم زمانی که می‌بینند قیمت در یک بخش افزایش پیدا کرده است، تصور می‌کنند باید قیمت در سایر بخش‌ها نیز افزایش یابد تا بتوانند سایر انتظارات تورمی زندگی و هزینه‌های روزمره خود را پاسخ دهند؛ این هیجانات پشت سر هم شکل می‌گیرند و مانند یک پازل که قطعات آن یکدیگر را تکمیل می‌کنند، عمل می‌کنند.

این کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت تقاضا در بازار رهن و اجاره و خرید و فروش نیز اظهار کرد: در بازار همچنان مشتری و متقاضی برای رهن و اجاره و همچنین خرید و فروش وجود دارد؛ برخی افراد عنوان می‌کنند که مشتری در بازار وجود ندارد یا فایلی برای اجاره و خرید پیدا نمی‌شود، اما واقعیت این است که نبود فراوانی فایل به معنای نبود فایل یا مشتری نیست.

وی یادآور شد: آن فراوانی که در سال‌های گذشته در بازار اجاره وجود داشت، اکنون وجود ندارد. در حال حاضر آگاهی مردم افزایش پیدا کرده و شیوه تمدید قراردادها نیز تغییر کرده است؛ امروز دیگر فرآیند تمدید قرارداد اجاره پیچیده نیست و حتی می‌توان قرارداد را در یک سامانه تمدید کرد. مردم نیز متوجه شده‌اند که هزینه‌های جانبی تغییر مستأجر، در شرایط عادی، برای موجر بسیار سنگین‌تر از این است که قرارداد مستأجر فعلی را تمدید کند.

غیبی با اشاره به ارتباط بازار خرید و فروش با بازار اجاره تصریح کرد: زمانی که خرید و فروش در بازار مسکن شکل بگیرد، از دل آن بازار رهن و اجاره نیز ایجاد می‌شود؛ برای مثال، ممکن است فردی یک واحد مسکونی خریداری کند و پس از آن برای رهن یا اجاره دادن آن اقدام کند؛ ممکن است فردی با هدف سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن کرده باشد و در ادامه واحد خود را برای اجاره عرضه کند. بنابراین بخشی از فایل‌های رهن و اجاره نیز از دل معاملات خرید و فروش مسکن ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: این‌گونه نیست که برای ایجاد فایل اجاره، همه افراد دوباره وارد فرآیند جدیدی شوند. در شرایط فعلی، تمدید قرارداد میان موجر و مستأجر افزایش پیدا کرده است و در هر منطقه نیز شرایط متفاوتی وجود دارد؛ هر فرد معمولاً در منطقه مورد نظر خود به دنبال فایل مسکن است. ممکن است در یک منطقه فراوانی فایل کمتر و در منطقه‌ای دیگر بیشتر باشد، اما به طور متوسط، بازار در حال جریان است.

این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: شرایط فعلی را نمی‌توان به معنای نبود فایل یا مشتری در بازار رهن و اجاره دانست، بلکه با کاهش تقاضا مواجه هستیم که این کاهش تقاضا دلایلی دارد که به آنها اشاره شد.

کد مطلب 6914318
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • سعید IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      34 1
      پاسخ
      کرایه ها همه حداقل دو برابر شده و مستاجرها وقتی می‌بینند همه جا همینه فقط کرایه بار و زمان اسباب کشی به فشار زندگیش اضافه میشه مجبوره با کرایه صاحب خانه کنار بیاد
    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      21 2
      پاسخ
      کرایه ها بیش از ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده ومستاجرم چاره ای جز جابه جایی به مناطق ارزان تر بره نداره،متاسفانه این همه اجاره میگیرن هیچ امکاناتی هم ندارن، سرسال که میشه صاحب خانه به بهانه که نیازدارم خونه رو،پسرم رو داماد می کنم خالی کنید ،مدام باید کلی هزینه جابه جایی وبنگاه بدی
    • حسن SG ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      22 1
      پاسخ
      کارشناس محترم به دور از واقعیات هستند و گفته هایشان در خلاء شکل گرفته
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      19 1
      پاسخ
      مالک دیگر خانه اش را اجاره نمیدهد مستاجر یعنی نابودکردن پولی که داده باید هزینه تعمیرات ان خانه کرد
    • ناشناس IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      16 15
      پاسخ
      مالکان دوست دارن خونه رو با اجاره بها کمتر به مستاجر بدهند اما وقتی اداره مالیات 25درصد اجاره بها رو به عنوان مالیات از مالک میگیرد و مستاجر هم بعد یکسال در و دیوار پرخط و خش و کند کاری و کثیف و درام و کابینت‌های شکسته تحویل می‌دهد دیگر پولی نمی‌ماند که مالک بخواهد از اجاره بها سود کند.خانه اش خالی بماند بهتر است حداقل به مالیاتی می‌دهد دیگر خانه اش داغون نمیشود.
    • صالحی IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      7 1
      پاسخ
      سلام درست برعکس اکثر مالکان با ۲۵ درصد افزایش تمایلی به تمدید ندارند و ترجیح می‌دهند تمدید نکنند
      • جواد IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
        1 6
        سلام طبق قانون جدید با همون ۲۵درصد میتونید بشینین حکم تخلیه هم نمیدن
    • مسعود IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      5 4
      پاسخ
      با توجه به شرایط معیشتی مردم اجاره ملک خود رو با ۲۰ درصد افزایش تمدید کردم
    • مسعود DE ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      8 5
      پاسخ
      سالها مستاجر بودم به لطف حق شرایط تغییر کرد و صاحب چند ملک هستم رقم تمدید اجاره رو به عهده مستاجر میزارم اجاره سال جاری رو ۲۰ درصد تا ۱۸ درصد تمدید کردم . شاید گوشه ای مشکلات رو بشه گرفت .
    • ناشناس PT ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      6 5
      پاسخ
      من مستاجرم بدون اجازه من کف اتاقها را عوض کرده و باعث ناهمگونی با کف سالن شده و همینطور سه گربه هم تو خانه سال‌های طولانی داشته که خانه بوی گند میده حالا داره میره و من‌میخوام خسارت اینها را بگیرم و ترجیح میدم ملک کرایه ندم چون چنان با دشمنی ملک را نابود می‌کنند انگار گناه ماست آنها خانه ندارند ما داریم.‌
    • مسعود US ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      4 0
      پاسخ
      شرایط که اینطور نشون نمیده مالک یک شبه ۱۲میلیارد رفته روی قیمت اپارتمانش ،الان به مستاجرگفته بجای یک میلیارد سی میلیون تومان سال قبل باید دومیلیارد ودیعه وهفتاد میلیون اجاره بدهی وقتی مستاجر گفته افزایش ۲۵درصد بوده مالک گفته تخلیه کن نیاز شخصی دارم شش واحد را اینگونه اجاره داده است . شما از کدام تمدید حرف میزنید
    • سلام IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      5 1
      پاسخ
      من مستاجرهستم خونه ای که داخلش هستم ۲۷۵میلیون رهن کامل بدون اجاره بوده الان میگه ۵۰۰میلیون رهن کامل یا۴۵۰میلیون بایک میلیون اجاره کجای این مبلغ ۲۷درصدهست
    • موجر IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      3 1
      پاسخ
      منطق اکثریت مردم ایران: کسی که مالک هست و چند خونه داره باید زیر قیمت عقلانی اجاره بده و ما استفاده کنیم چون دولت گفته، ما نیاز داریم و طرف موظفه نهایت 25 درصد زیاد کنه. حالا طرف میبینی نه برای زندگیش تلاش کرده اونطور نه چیزی، مالک نه ازدواج کرده و نه تفریحی داشته، هشت سال دو شغله کار کرده دور از خانواده تک و تنها، قبلشم چند سال کار تخصصی یاد گرفته دانشگاه دولتی رفته و خریت کرده خونه رو اجاره داده به این فرد. الآن مالک اگه مثل سی درصد زیاد کنه میشه شمر. ادامه کامنت بعد
    • موجر IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      3 1
      پاسخ
      من به آشنا اجاره دادم و همون موقع زیر قیمت اجاره دادم منتها قرار شد از دو پارکینگ یکی رو استفاده کنم جاش یک تومن ازش کمتر هم اجاره بگیرم که بعداً استفاده نکردم. موقع تمدید حرف طرف وی بود گفت من هر چند بگم دستم خالیه تو باید قبول کنی و راه بیای دقیقا با همین ادبیات، منت هم گذاشت که خونه رو سالم نگه داشتم. منم نهایتا شونزده درصد زیاد کردم ولی بهش گفتم همین یک سال رو بشین از سال بعد از الآن اگه دوست داشتی دنبال خونه باش، قصد دارم یا بفروشم یا خالی بذارم برام صرف نداره دیگه اجازه بدم اعصابشم ندارم

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