سقوط جنگنده «اف ۱۶» ترکیه در یک پرواز آموزشی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های ترکیه، وزارت دفاع ملی ترکیه سقوط یک جنگنده مدل F-۱۶ را در جریان یک پرواز آموزشی در استان «یالوا» در شمال غربی کشور اعلام و تأکید کرد که خلبان پس از پرش با چتر نجات، جان سالم به در برده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یکی از جنگنده‌های مدل F-۱۶ ما در حین یک پرواز آموزشی در یالوا دچار حادثه سقوط شد و خلبان ما پس از پرش از هواپیما، جان سالم به در برد. علت حادثه پس از انجام تحقیقات دقیق مشخص خواهد شد. این مراتب جهت اطلاع افکار عمومی اعلام می‌گردد.»

به گزارش رسانه‌های ترکیه، این حادثه در نزدیکی پایگاه اصلی هوایی هشتم در شهرک «تاشکپرو» متعلق به منطقه «چیفتلیک کوی» در استان یالوا رخ داده و هواپیما به دریا سقوط کرده است. پس از سقوط، شعله‌های آتش و ستون‌های دود سیاه به هوا برخاست که توسط بسیاری از افراد از نقاط مختلف اطراف مشاهده شد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های امدادی، آتش‌نشانی و نیروهای امنیتی به محل اعزام شدند و «احمد حمدی اوستا»، استاندار یالوا نیز به محل حادثه رفت. تحقیقات درباره علت سقوط جنگنده آغاز شده است.