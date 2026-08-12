به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: از پایان هفته جاری تا اواسط هفته آینده، شرق کشور با تشدید بادهای ۱۲۰ روزه مواجه خواهد شد و یکی از اوجهای این پدیده در خراسان جنوبی رخ میدهد.
وی افزود: به هممیهنانی که در طبس، دهبندان، قائنات، بشرویه و بیرجند توصیه میکنیم در این شرایط از حضور در فضای باز، بهویژه در بازه زمانی اعلامشده، خودداری کنند.
اصغری ادامه داد: بیماران تنفسی، کودکان و سالمندان باید در زمان تشدید وزش باد، از حضور در فضای باز پرهیز کنند.
این کارشناس هواشناسی درباره شرایط جوی استان گلستان نیز اظهار کرد: مسافران این استان باید توجه داشته باشند که امروز (چهارشنبه، ۲۱ مرداد) و فردا (پنجشنبه، ۲۲ مرداد) در مناطقی مانند مینودشت، گالیکش، کردکوی، علیآباد و همچنین ارتفاعات غربی گلستان، شدت رگبارهای باران میتواند موجب بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها شود.
وی یادآور شد: بر این اساس، توصیه میشود در فعالیتهای تفریحی مانند کوهنوردی و طبیعتگردی احتیاط لازم صورت گیرد.
اصغری گفت: شرایط ناپایدار جوی در ارتفاعات مازندران، بلندیهای سمنان و ارتفاعات استانهای تهران و البرز نیز پیشبینی شده و این ناپایداریها میتواند در برخی مناطق شدید باشد؛ به همین دلیل برای ارتفاعات این مناطق هشدار در سطح نارنجی صادر شده است.
وی تاکید کرد: در صورت تردد یا انجام فعالیتهای تفریحی در مناطق مرتفع، توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت نکات ایمنی ضروری است.
این کارشناس هواشناسی در ادامه درباره وضعیت جوی جنوب کشور گفت: در استان هرمزگان نیز از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، ناپایداریهای عصرگاهی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: به مردم در ارتفاعات رودان، بشاگرد، جاجیآباد و بستک توصیه میشود در ترددهای جادهای و همچنین حفاظت از محصولات کشاورزی، بیشترین احتیاط را داشته باشند.
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