به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده صبح امروز در نشست هماهنگی برگزاری دومین دوره کتاب سال استان یزد، مهمترین هدف برگزاری این دوره را شناسایی و معرفی کتاب های برتر، کمک به اعتلای سطح دانش و فرهنگ مکتوب، معرفی و توسعه هویت فرهنگی، حمایت از ناشران، نویسندگان و پدیدآورندگان اعلام کرد.

وی ادامه داد:جایزه کتاب سال استان یزد یادمان شهید آیت الله صدوقی بر اساس رویکرد توسعه فرهنگی - اجتماعی بنا نهاده شده است.

جوادیان زاده یادآور شد: این جایزه با متولی‌گری خانه فرهنگ صدوقی و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: آثار قابل ارزیابی باید از تاریخ اسفند ۹۴ لغایت خرداد ۹۷ چاپ شده و برگه اعلام وصول داشته باشند.

جوادیان زاده، مهلت ارسال اثر به دبیرخانه دومین دوره کتاب سال استان یزد را پنجم خرداد ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: زمان اعلام برگزیدگان و مراسم اهدای جوایز برگزیدگان همزمان با سالگرد شهادت آیت الله صدوقی و روز قلم در تاریخ ۱۴ تیرماه خواهد بود.

وی بیان کرد: دبیرخانه دومین دوره کتاب سال استان یزد در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد واقع شده و تارنمای اینترنتی www.yazdaward.ir با هدف اطلاع رسانی کتاب سال استان یزد راه اندازی شده است.