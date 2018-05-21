به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح دوشنبه در بازدید از واحد تولیدی در شهر خورموج اظهارداشت: در چند ماه اخیر اقدامات خوبی در زمینه اشتغال زایی در سطح شهرستان شروع شده و تلاش داریم با رفع مشکلات واحدهای تولیدی زمینه اشتغال بیشتر جوانان شهرستان در این واحدها فراهم کنیم.

وی افزود: در حال حاضر یکی ازجوانان همین شهرستان درصدد راه‌اندازی کارگاه تولیدی مبل در روستای بحیری است که با تشکیل جلسات مستمر موانع پیش رو بر طرف شد و به زودی عملیات اجرایی آن نیز آغاز می‌شود.

نادری بیان کرد: برابر اعلام سرمایه گذار قرار است این کارگاه ظرف مدت شش ماه احداث و زمینه اشتغال ۲۰ نفر از جوانان همین شهرستان را فراهم کند.

وی تصریح کرد: این کارگاه با سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث می شود.