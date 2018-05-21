به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلامی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: کمیته امداد به منظور اطعام خانوارهای مددجو در ماه رمضان نیازمند کمک های خیران نیکوکار استان آذربایجان شرقی است.

وی سپس گفت: مراسم افطاری برای ۴۵۰ نفر از مددجوبان تحت حمایت این نهاد با حضور حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه اطعام نیازمندان در ماه رمضان در قالب برپایی سفره‌های افطار، توزیع غذای گرم و سبد کالا انجام می شود، افزود: خیران نیکوکار در ماه رمضان سال ۹۶ بیش از چهار میلیارد و ۷۳۲ میلیون تومان به اطعام نیازمندان کمک کردند.

کلامی با تقدیر از کمک خیران به نیازمندان، بیان کرد: امیدواریم خیران در مقایسه با رمضان سال گذشته کمک های بیشتری برای اطعام نیازمندان کنند.

وی با اعلام اینکه در ماه رمضان به دنبال جذب حامی برای ۱۲ هزار یتیم و فرزند محسنین هستیم، یادآور شد: کمیته امداد استان آذربایجان شرقی در سال گذشته رتبه سوم کشوری را در جذب حامی به خود اختصاص داد که در نتیجه حمایت های خیران بوده و امسال نیز امیدواریم این حمایت ها تداوم داشته باشد.

مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی همچنین یادآور شد: مردم نیکوکار آذربایجان شرقی برای مشارکت در طرح‌های مختلف این نهاد و کمک به نیازمندان می‌توانند کمک‌های خود را با استفاده از کد آنی پرداخت #۰۴۱*۸۸۷۷* پرداخت کنند.