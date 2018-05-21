به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشیری زاده ظهر دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال شهرستان درمیان ضمن تقدیر از عملکرد کمیته امداد امام خمینی در اشتغالزایی شهرستان اظهارداشت: در سال گذشته ۲۴۹ طرح اشتغالزایی با اعتبار ۳۶ میلیارد و۳۸۰ میلیون ریال برای مددجویان این شهرستان اجرا شده است.

وی عنوان کرد: این طرح ها در زمینه های کشاورزی، صنایع دستی، خدماتی، قالیبافی، حوله بافی و پرورش طیور اجرا شده است.

وی گفت: در راستای جلوگیری از هدر رفت منابع سال گذشته بیش از ۲ هزار بازدید توسط کارشناسان امداد از روند اجرای طرح ها انجام شده است.

فرماندا درمیان با بیان اینکه در سال جاری ۱۸طرح اشتغالزایی برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی وعشایر مصوب شده است، افزود: این تعداد طرح با تسهیلاتی بالغ بر ۶ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان در حوزه های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی به تصویب رسیده است.

بشیری زاده یادآورشد: تعهد اشتغال شهرستان درمیان در سال جاری ۴۸۱ فرصت شغلی جدید است در حالیکه در سال گذشته تحقق ۱۳۰ درصدی تعهد اشتغال را در شهرستان داشته ایم.

بشیری زاده ادامه داد: ۷۸ درصد تسهیلات ابلاغی اشتغال شهرستان درمیان در سال گذشته جذب شده است.

وی بیان کرد: مجموع اعتبارات ابلاغی شهرستان از محل تسهیلات اشتغال فراگیر،روستاییان وعشایر ، مشاغل خانگی و اعتبارات نهادهای حمایتی در سال گذشته چهار میلیارد و ۶۰۲ میلیون تومان بوده که از این میزان اعتباری بالغ بر ۳میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان جذب شده است.

وی با اشاره به شرکت فعال شهرستان درمیان در نمایشگاه نوروزگاه مشهد و نمایشگاه تولیدات روستاییان عشایر کشور در تهران اظهارداشت: معرفی ظرفیت های شهرستان درمیان در حوزه های مختلف از جمله زرشک و فرش دستباف قهستان از مهم ترین دستاوردهای حضور در نمایشگاههای ملی است که میتواند در جذب سرمایه گذار ورونق اشتغال شهرستان و نقش بسزایی داشته باشد.