به گزارش خبرنگار مهر، کرسی تلاوت نفحات القرآن دوشنبه ۳۱ اردیبهشت با تلاوت مجید ملک محمدی در حسینیه فاطمه الزهرا س واقع در اتوبان شهید محلاتی، بعد از ۱۷ شهریور ۲۰ دقیقه قبل از اذان مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

چهارشنبه ۲ خرداد ماه با تلاوت سید محسن مدنی، قاری ممتاز کشورمان در مسجد النبی ص واقع در تهرانسر، شهرک دریا برگزار خواهد شد.

در ادامه این کرسی‌ها، محفل انس با قرآن دوشنبه ۵ خرداد ماه با تلاوت محمدحسن موحدی قاری بین‌المللی کشورمان در بیت الزهرا واقع در اتوبان شهید محلاتی، قبل از چهارراه گلوبندک برگزار خواهد شد.

همچنین سه شنبه ۷ خرداد ماه با تلاوت حاج محمود نوروزی حافظ بین‌المللی کشورمان در مسجد رحمتیه (عج) واقع در شریعتی، خیابان کمیل برگزار می‌شود.

کرسی تلاوت دیگری نیز چهارشنبه ۹ خرداد ماه با تلاوت امیرحسین حیدری، از قاریان ممتاز کشورمان از ساعت ۲۰ در حسینیه الزهرا س واقع در خیابان ۱۷ شهریور، خیابان زیبا، جنب درمانگاه ولی الله برگزار خواهد شد.

کرسی تلاوت۲۶۹ نفحات القرآن با تلاوت حاج احمد ابوالقاسمی و هادی موحدامین از قاریان بین المللی کشورمان چهارشنبه ۹ خرداد و همزمان با شب ولادت امام حسن مجتبی ع در مسجد الغدیر واقع در تهرانسر شهرک دریا برگزار می‌شود.

در این کرسی‌ها برگه های تدبر و تفسیر آیات میان مستمعین توزیع می‌گردد. همچنین به کودکان و نوجوانان حاضر در کرسی فقط به خاطر حضور در مسجد جوایزی اهدا می‌شود.

همچنین طرح حفظ موضوعی، ویژه جوانان و نوجوانان مساجد برگزار میگردد. بدین صورت که دفترچه‌های حفظ موضوعی بین داوطلبان توزیع میگردد و سپس بصورت هفتگی از میزان پیشرفتشان سوال میشود. سپس در پایان هرفصل به نفرات برتر کمک هزینه سفر مشهد مقدس و جوایز نفیس دیگر تقدیم میگردد.

همچنین پخش زنده کرسی‌ها از طریق نرم افزارهای اینستاگرام در صفحه nafahat.video@ و برنامه لحظه نگار است که قرآن دوستان می‌توانند با مراجعه به این دو برنامه به صورت زنده از نفحات و نغمات آیات الهی بهره مند شوند.

علاقه‌مندان برای دستیابی به تلاوت‌ها و گزارش‌های تصویری این کرسی‌های تلاوت به کانال تلگرامی نفحات‌القرآن به نشانی nafahatalquran@ مراجعه کنند. همچنین مساجدی که خواستار برگزاری این کرسی‌های تلاوت هستند، می‌توانند با شماره ۰۹۱۲۸۰۴۶۸۴۳روابط عمومی دارالقرآن نفحات‌القرآن تماس گرفته و برای برگزاری این کرسی‌های تلاوت در مسجد خود اعلام آمادگی کنند.