پیدا کردن «بهترین اتاق» یک هتل برای گذران یک شب

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «بهترین اتاق» درباره زن و شوهری است که به دنبال بهترین اتاق یک هتل هستند تا بتوانند یک شب را آنجا سپری کنند.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*وای وای وای نه نه، اینم نه صمدخان نه...

-این دیگه چرا نه؟

*شلوغ بود آدم هاشم با روحیه من سازگار نبودن.

- ای بابا اینا رو تو همین سیم ثانیه که در و باز و بسته کردی فهمیدی زن؟

*می دونی که نعین عقاب همه چی و رو هوا می زنم.

- برای همین که همه بهت میگن عقاب؟

*من و مسخره می کنی؟

- آخه آدم فضایی هم باشیا نمی تونی تو این چند ثانیه این همه برداشت و رو هوا بزنی پیرزن.

*می تونم می تونم تو هم چشمات و باز می کردی می دیدی، من آبم با آدم بی نظم تو یک جوب نمیره...