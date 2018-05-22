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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

سه‌شنبه‌ها با رادیو نمایش

پیدا کردن «بهترین اتاق» یک هتل برای گذران یک شب

پیدا کردن «بهترین اتاق» یک هتل برای گذران یک شب

نمایش رادیویی «بهترین اتاق» درباره زن و شوهری است که به دنبال بهترین اتاق یک هتل می گردند تا یک شب را آنجا سپری کنند.

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به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «بهترین اتاق» درباره زن و شوهری است که به دنبال بهترین اتاق یک هتل هستند تا بتوانند یک شب را آنجا سپری کنند.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*وای وای وای نه نه، اینم نه صمدخان نه...

-این دیگه چرا نه؟

*شلوغ بود آدم هاشم با روحیه من سازگار نبودن.

- ای بابا اینا رو تو همین سیم ثانیه که در و باز و بسته کردی فهمیدی زن؟

*می دونی که نعین عقاب همه چی و رو هوا می زنم.

- برای همین که همه بهت میگن عقاب؟

*من و مسخره می کنی؟

- آخه آدم فضایی هم باشیا نمی تونی تو این چند ثانیه این همه برداشت و رو هوا بزنی پیرزن.

*می تونم می تونم تو هم چشمات و باز می کردی می دیدی، من آبم با آدم بی نظم تو یک جوب نمیره...

کد مطلب 4303068
عطیه موذن

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