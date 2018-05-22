به گزارش خبرنگار مهر، احمد نصیری ظهر سه‌شنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به فرا رسیدن سالروز انتخابات شوراها، افزود: اعضای شورای اسلامی شهر زنجان سال گذشته در این روزها منتظر نتایج انتخابات مردم بودند و از میان ۳۰۰ نفر انتخاب شدند که این ۹ نفر باید نسبت به وعده‌هایی که داده‌اند، احساس تکلیف کنند.

وی با اشاره به اینکه مردم انتظار تحول دارند، ادامه داد: مردم باید تغییرات حاصل شده را احساس کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه مردم از پروژه‌های نیمه‌کاره گلایه دارند، بیان کرد: این پروژه‌ها گاه منجر به تخریب اموال عمومی می‌شود.

نصیری ادامه داد: پروژه سبزه‌میدان نزدیک به ۵ سال است که نه تنها نمای مرکز شهر را خراب کرده، بلکه به حال خود رها شده است. از این‌رو از شهردار می‌خواهیم مجدانه پیگیر اجرای این پروژه باشد چون ما باید پاسخ‌گوی مطالبات مردم باشیم.

وی در ادامه به موضوع سد معبر نیز اشاره و عنوان کرد: متاسفانه مقابله با سد معبر در سطح شهر جدی گرفته نمی‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان اضافه کرد: این‌ روزها شاهد استفاده از آسفالت در هوای بارانی هستیم که چنین کاری صحیح نیست و این نشان می‌دهد که نظارت‌ها در شهرداری ضعیف است.