به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی با اشاره به گسترش مسمومیت های ناشی از مصرف قارچهای خودرو (وحشی) در روزهای اخیر در کشور، اظهار داشت: با توجه به ادامه فصل رویش این گونه قارچ ها در عرصه های جنگلی و مرتعی کشور تا اواخر خردادماه و ممکن نبودن تشخیص قارچ های خودرو سمی و غیرسمی در محل رویش به همه­ هموطنان­ توصیه اکید می شود­ به منظور حفظ سلامت و ایمنی خود، از برداشت، خرید و مصرف قارچ های خودرو (وحشی)، خودداری کنند.

وی با تاکید بر این که قارچ های خوراکی تولیدشده در واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان است، تصریح کرد: همچنین تاکید می شود همه مصرف کنندگان، قارچ های خوراکی مورد نیاز خود را به صورت بسته بندی شده برچسب دار و دارای پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی که در مراکز و فروشگاه های معتبر کشور عرضه می شوند، تهیه کنند.