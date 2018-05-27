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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

مردم از برداشت، خرید و مصرف قارچ‌های وحشی اکیدا خودداری کنند

مردم از برداشت، خرید و مصرف قارچ‌های وحشی اکیدا خودداری کنند

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: مردم برای حفظ سلامت و ایمنی خود باید از برداشت، خرید و مصرف قارچ های خودرو (وحشی) خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی با اشاره به گسترش مسمومیت های ناشی از مصرف قارچهای خودرو (وحشی) در روزهای اخیر در کشور، اظهار داشت: با توجه به ادامه فصل رویش این گونه قارچ ها در عرصه های جنگلی و مرتعی کشور تا اواخر خردادماه و ممکن نبودن تشخیص قارچ های خودرو سمی و غیرسمی در محل رویش به همه­ هموطنان­ توصیه اکید می شود­ به منظور حفظ سلامت و ایمنی خود، از برداشت، خرید و مصرف قارچ های خودرو (وحشی)، خودداری کنند.

وی با تاکید بر این که قارچ های خوراکی تولیدشده در واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان است، تصریح کرد: همچنین تاکید می شود همه مصرف کنندگان، قارچ های خوراکی مورد نیاز خود را به صورت بسته بندی شده برچسب دار و دارای پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی که در مراکز و فروشگاه های معتبر کشور عرضه می شوند، تهیه کنند.

کد مطلب 4307192

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