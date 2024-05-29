پردیس سینمایی اریکه ایرانیان به چرخه اکران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پردیس سینمایی اریکه ایرانیان واقع در غرب پایتخت از فردا ۱۰ خرداد پس از چند سال توقف فعالیتها، به چرخه اکران باز میگردد و نمایش فیلمهای سینمای ایران را آغاز میکند.
این پردیس سینمایی از پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ با نمایش فیلمهای روی پرده و در ۴ سالن کار خود را با مدیریت جدید آغاز میکند. در مدیریت جدید، پردیس سینمایی اریکه ایرانیان ضمن نمایش فیلمهای مطرح سینمای ایران در سالنهایی با استانداردهای روز صدا و تصویر، در تلاش برای خدماتدهی بهینه به مخاطبان است.
سینما اریکه ایرانیان تهران واقع در شهرک غرب از جمله مشهورترین سینماهای پایتخت است که با داشتن زیربنایی بیشتر از ۲۰ هزار مترمربع از بزرگترین سینماها در تهران محسوب میشود.
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