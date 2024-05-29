محفل انس با قرآن در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شبستان امامخمینی (ره) آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) طبق معمول هر هفته، میزبان سههزار و یکصد و چهل و هفتمین محفل انس با قرآن کریم همزمان با حضور علاقهمندان است.
این محفل همزمان پنجشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ با اجرای هادی ربیعی برپا میشود که طی آن محمد کاظمی، داوود لاچینانی، از قاریان بینالمللی و ممتاز کشور به تلاوت قرآن خواهند پرداخت.همچنین امیر علی بنانی حافظ خردسال نیز در این مراسم اجرا خواهد داشت.
علاوه بر تلاوت این دو قاری در این محفل که با اهدای جوایزی به حضار به قید قرعه همراه خواهد بود.
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