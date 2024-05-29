۱۸۲ هزار واحد خالی از سکنه به چرخه عرضه مسکن بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی از روند اقدامات انجام شده برای شناسایی خانههای خالی با استفاده از سامانه خبر داد گفت: اولین اقدامی که باید توسط دولت برای عرضه دوباره خانههای خالی انجام شود، شناسایی آنها است. بدین منظور دولت از مردم خواست تا اطلاعات ملکی خود را بر روی سامانه املاک بارگذاری کنند.
خوداظهاری املاک توسط مالکها با کُندترین روش ممکن در حال انجام است. بر این اساس دستگاههایی از قبیل آموزش و پرورش و بانک مرکزی وارد میدان شدند تا با اجرای دستورالعملهایی این اطلاعات را ثبت کنند.
نوروزی درباره نتیجه اقداماتی که دستگاهها در کنار خود اظهاری مردم برای شناسایی خانههای خالی انجام دادهاند، گفت: «بر اساس ارزیابیهای انجام شده بیش از ۱۲۰ هزار خانه خالی محرز شناسایی شد که با معرفی این واحدها به سازمان امور مالیاتی برای تمامی مالکان آنها برگه تشخیص صادر شده است و فرآیند مالیات ستانی از این واحدها آغاز خواهد شد.»
۱۸۲ هزار واحد خانه خالی به چرخه بازار برگشت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره چگونگی روند شناسایی این واحدها ادامه داد: با شناسایی اولیه از خانههای خالی ۹ میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی شناسایی شده ارسال شد. همچنین با تلاشهای وزارت راه و شهرسازی با تمام افرادی که بیش از ۳ خانه در اختیار داشتند تماس گرفته شد.
همچنین، با بیش از ۳۰۰ شرکت حقوقی که گزارش خانه خالی از آنها داشتیم نامهنگاری انجام شد و تذکرات لازم به این شرکتها داده شد.
با این توضیح میتوان نتیجه گرفت که دولت توانسته با همان مقدار کم امکانات اقدامات خوبی برای بازگرداندن خانههای خالی به چرخه بازار انجام دهد.
به نحوی که با راهکارهای اتخاذ شده توسط وزارت راه و شهرسازی منجر به آن شد تا ۱۸۲ هزار واحد مسکونی که در مرحله اول در سامانه املاک و اسکان خالی شناسایی شده بود به بازار مسکن در قالب اجاره و یا خرید عرضه شود.
نوروزی با تاکید براینکه دولت با رویکرد تنظیمگری بازار مسکن از خانههای خالی مالیات اخذ میکند، بیان کرد: «اخذ مالیات توسط دولت با رویکرد تنظیمگری است نه درآمدزایی و با هدف مقابله با محتکران مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی انجام میشود.
اقدامی که با آن میتوان ۱۰ درصد خانههای خالی کشور را به روشی مناسب و شبیه به دیگر کشورهای جهان برای اسکان افراد آماده کرد. با انجام این کار دولت میتواند با یک برنامه کوتاه مدت در بازار اجارهبها تأثیر گذاشته و برای اقدام به برنامه بلند مدت که همان ساخت و عرضه خانه است، برنامهریزی کند.
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