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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۰۸

مدیرگروه سلامت روانی، اجتماعی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

اثرات سوء مصرف قلیان برای جوانان تبیین شود

اثرات سوء مصرف قلیان برای جوانان تبیین شود

کرمان - مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواستار تبیین آثار سوء مصرف قلیان برای اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهرام نژاد ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات اظهار داشت: دو ماده تنباکو سیگار و دیگری الکل به عنوان مواد دوازه ای محسوب می شوند و همه اعتیادها از دروازه اینها عبور می کند.

وی افزود: کسی که سیگار یا قلیان می کشد مانند فردی است که گواهینامه رانندگی دریافت می کند و مجوز مصرف دیگر مواد مخدر را پیدا می کند.

بهرام نژاد عنوان کرد: اصول استانداردهای پیشگیری از اعتیاد از یک تا پنج ستاره دارند و تنها استراتژیکی که پنج ستاره در پیشگیری از اعتیاد سایر مواد مخدر می گیرد پیشگیری از مصرف سیگار و الکل است. متاسفانه این سیاست ها در کشور ما به دلیل اینکه سازمان های مختلف در آن نقش دارند یک مقدار با چالش رو برو شده است.

وی بیان کرد: جامعه ای می تواند به سمت کاهش مصرف مواد اعتیاد آور دیگر مانند تریاک، شیشه و ... برود که بحث سیاست های پیشگیری از سیگار و الکل را طی کند.

بهرام نژاد تصریح کرد: قلیان علاوه بر اینکه مشکلات جسمی دارد متاسفانه مشاهده شده آلوده به آمفتامین ها مانند شیشه است، به همین دلیل جذابیت آن بالاتر می رود و مصرف و وابستگی بیشتری ایجاد می کند و سود بیشتری برای تولیدکنندگان دارد.

وی بیان داشت: اعتیاد تنها به وابستگی جسمی محدود نمی شود و هر اعتیادی که وابستگی روانشناختی بیشتری داشته باشد درمان آن سخت تر است.

مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: احساس عمومی این است که مصرف سیگار و قلیان رو به افزایش است و تعداد دوچرخه سواران شهر کرمان از تعداد کسانی که قلیان می کشند کمتر است این نشان می دهد محیط های ما حامی خیلی سلامت نیست.

بهرام نژاد تصریح کرد: هرجا که تقاضا وجود داشته باشد عرضه هم وجود دارد و بحث کاهش تقاضا بسیار مهم است و باید روی نگرش کار کنیم.

وی ابراز داشت: متاسفانه نگرش جامعه ما نسبت به قلیان به دلیل دانش و اطلاعات کم، یک نگرش مثبت است.

مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ابراز داشت: ما باید به سمتی حرکت و فرزندانی تربیت کنیم که نگرش آنها نسبت به مواد یک نگرش منفی باشد.

بهرام نزاد عنوان کرد: نوجوانی یکی از سن های پر خطر هر آسیب است و اگر به خانواده ها آموزش دهیم که مصرف سیگار و قلیان را به بعد از سن ۱۸ سالگی برسانند احتمال مصرف پایین می آید.

وی تا کید کرد: عوامل فردی شامل اعتماد به نفس و عزت نفس پایین؛ عوامل خانوادگی، عامل دسترسی آسان به مواد و مطالبه گری عمومی باعث گرایش فرد به مصرف مواد می شوند.

مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ابراز داشت: ما در بحث دخانیات نظارت همگانی و مطالبه گری عمومی را نداریم برای اینکه نگرشمان در این زمینه مثبت است.

کد مطلب 4307545

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