اثرات سوء مصرف قلیان برای جوانان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهرام نژاد ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات اظهار داشت: دو ماده تنباکو سیگار و دیگری الکل به عنوان مواد دوازه ای محسوب می شوند و همه اعتیادها از دروازه اینها عبور می کند.

وی افزود: کسی که سیگار یا قلیان می کشد مانند فردی است که گواهینامه رانندگی دریافت می کند و مجوز مصرف دیگر مواد مخدر را پیدا می کند.

بهرام نژاد عنوان کرد: اصول استانداردهای پیشگیری از اعتیاد از یک تا پنج ستاره دارند و تنها استراتژیکی که پنج ستاره در پیشگیری از اعتیاد سایر مواد مخدر می گیرد پیشگیری از مصرف سیگار و الکل است. متاسفانه این سیاست ها در کشور ما به دلیل اینکه سازمان های مختلف در آن نقش دارند یک مقدار با چالش رو برو شده است.

وی بیان کرد: جامعه ای می تواند به سمت کاهش مصرف مواد اعتیاد آور دیگر مانند تریاک، شیشه و ... برود که بحث سیاست های پیشگیری از سیگار و الکل را طی کند.

بهرام نژاد تصریح کرد: قلیان علاوه بر اینکه مشکلات جسمی دارد متاسفانه مشاهده شده آلوده به آمفتامین ها مانند شیشه است، به همین دلیل جذابیت آن بالاتر می رود و مصرف و وابستگی بیشتری ایجاد می کند و سود بیشتری برای تولیدکنندگان دارد.

وی بیان داشت: اعتیاد تنها به وابستگی جسمی محدود نمی شود و هر اعتیادی که وابستگی روانشناختی بیشتری داشته باشد درمان آن سخت تر است.

مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: احساس عمومی این است که مصرف سیگار و قلیان رو به افزایش است و تعداد دوچرخه سواران شهر کرمان از تعداد کسانی که قلیان می کشند کمتر است این نشان می دهد محیط های ما حامی خیلی سلامت نیست.

بهرام نژاد تصریح کرد: هرجا که تقاضا وجود داشته باشد عرضه هم وجود دارد و بحث کاهش تقاضا بسیار مهم است و باید روی نگرش کار کنیم.

وی ابراز داشت: متاسفانه نگرش جامعه ما نسبت به قلیان به دلیل دانش و اطلاعات کم، یک نگرش مثبت است.

مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ابراز داشت: ما باید به سمتی حرکت و فرزندانی تربیت کنیم که نگرش آنها نسبت به مواد یک نگرش منفی باشد.

بهرام نزاد عنوان کرد: نوجوانی یکی از سن های پر خطر هر آسیب است و اگر به خانواده ها آموزش دهیم که مصرف سیگار و قلیان را به بعد از سن ۱۸ سالگی برسانند احتمال مصرف پایین می آید.

وی تا کید کرد: عوامل فردی شامل اعتماد به نفس و عزت نفس پایین؛ عوامل خانوادگی، عامل دسترسی آسان به مواد و مطالبه گری عمومی باعث گرایش فرد به مصرف مواد می شوند.

مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ابراز داشت: ما در بحث دخانیات نظارت همگانی و مطالبه گری عمومی را نداریم برای اینکه نگرشمان در این زمینه مثبت است.