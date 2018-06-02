به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان، محمد جهانشاهی در دیدار با مدیر کل انتقال خون استان سمنان، بابیان اینکه مراجعه بالای اهداکننده خون در سمنان ظرفیت خوبی برای گردشگری است، ابراز داشت: ایران دارای منابع زیادی در زمینه‌های تاریخی و طبیعی است که با رشد گردشگری می‌توان زمینه تحول در اقتصاد کشور را فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه این اداره کل در صدد همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و جلب مشارکت عمومی برای توسعه گردشگری و حفاظت هر چه بیشتر از آثار تاریخی است، افزود: افراد مرتبط با انتقال خون نیز از جمله افراد ارزشمند در جامعه هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه بین میراث فرهنگی و اداره کل انتقال خون برای حمایت از اهداکنندگان خون در استان را ارائه کرد و ابراز داشت: اداره کل میراث فرهنگی در مشارکت هر چه بیشتر کارکنان در اهدای خون و اضافه شدن به جمعیت اهداکنندگان خون استان اعلام آمادگی کامل دارد.

مدیرکل انتقال خون استان سمنان نیز در این دیدار، تعداد مراجعان سالانه به این اداره کل برای اهدای خون را حدود ۵۰ هزار نفر اعلام کرد و ابراز داشت: در نظر است در پایان ماه جاری از اهداکنندگان خون استان سمنان تجلیل شود.

پژمان صالحی‌فر بر مشارکت این دو اداره کل برای اجرای اهداف مشترک تاکید کرد و افزود: این همکاری در نهایت می‌تواند توسعه و رونق اقتصادی استان سمنان را در پی داشته باشد.