۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۹

شب گذشته؛

حجت الاسلام دکتر احمد احمدی درگذشت

حجت الاسلام دکتر احمد احمدی درگذشت

دکتر احمد احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) شب گذشته در بیمارستان امام خمینی (ره) درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان «سمت» در ساعات پایانی روز گذشته در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران و به دلیل عارضه قلبی جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

احمد احمدی در سال ۱۳۱۲ (۱۹۳۳ میلادی) در روستای کهکدان ملایر به دنیا آمد. او پس از فراگرفتن دروس مقدماتی به حوزه علمیه بروجرد رفت و به مدت ۵ سال دروس دینی را تا اواخر سطح ۲ فراگرفت. سپس به حوزه علمیه قم رفت و دروس تفسیر و فلسفه اسلامی را در سطوح عالی (اسفار و شفا) نزد علامه طباطبائی، درس فقه و اصول را نزد کسانی همچون امام خمینی (ره)، سیدحسین طباطبایی بروجردی، آیات عظام سلطانی، مشکینی، محقق داماد و نجفی مرعشی فرا گرفت و همزمان دکترای فلسفه غرب را از دانشگاه تهران اخذ کرد. احمدی از سال ۱۳۵۲ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بود و فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و فلسفه تطبیقی را در مقطع دکتری تدریس کرده‌ است.

وی از سال ۱۳۶۰ به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت داشت. او بنیان‌گذار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) بود و حدود ۳۳ سال مدیریت این سازمان را بر عهده داشت. وی همچنین از مؤسسان دانشگاه تربیت مدرس و در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم تهران بود. از جمله آثار او، می‌توان به کتاب‌های «بن‌لایه‌های شناخت» (تألیف)، «مختارات من نصوص الفلسفه الاسلامیه» (تألیف)، «نقد تفکر فلسفی غرب» (ترجمه)، «تأملات در فلسفه اولی» (ترجمه) و «تأسیس مابعدالطبیعه اخلاق» (ترجمه) اشاره کرد.

سارا فرجی

    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
      روحش شاد
    • محمد IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
      مرد بزرگی بود خدایش بیامرزد و درجات عالیش را متعالی کند
    • محسن IR ۱۹:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
      رضوان الله تعالی علیه. مرحوم دکتر احمد احمدی خیلی برای علم و فرهنگ این مملکت زحمت کشید.
    • DE ۰۴:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
      انشاالله روح بلندش با حضرت عقل کل رسول الله الاعظم محشور شود

