۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

امام جمعه قزوین:

«یقین» گوهر گرانبهای مؤمنان است

قزوین- امام جمعه قزوین گفت: مهمترین گوهر گرانبهای هر انسان مومنی «یقین» است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان در جلسه تفسیر قرآن کریم مسجد امام خمینی(ره) در تفسیر سوره «نمل» اظهار کرد: این سوره، جزو آیاتی است که در مکه نازل شده است و آیات این سوره با محوریت آموزش اعتقادی به مردم است.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه قرآن کتابی روشنگر و معجزه‌ای آشکار است، افزود: در این سوره آمده قرآن کریم برای هدایت و بشارت مردم نازل شده است؛ یعنی قرآن کتابی است که علاوه بر نشان دادن مسیر هدایت، ما را به مقصد اصلی می‌رساند.

این مفسر قرآن و نهج‌البلاغه ادامه داد: اگر کسی انگیزه اقامه دین نداشته باشد براساس آیات ابتدایی سوره «نمل» مومن نیست، اقامه نماز به معنای اقامه دین است، امام راحل جزو بزرگانی بود که نماز و دین الهی را اقامه کرد و در حکومت طاغوت هر موضوعی که مخالفت با اقامه دین داشت با آن مقابله می‌کرد.

وی اذعان کرد: می‌توان به انواع گناهان آلوده بود، اهل دروغ، غیبت، ربا و ظلم باشیم اما نمازمان را هم بخوانیم، این مسائل با نمازخواندن منافاتی ندارد اما با اقامه نماز سازگاری پیدا نمی‌کنند زیرا اقامه نماز با فحشا و منکر همخوانی ندارد.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: مومنان واقعی اقامه کننده نماز هستند و حقوق الهی و فقرا را در خمس و زکات پرداخت می‌کنند، نمی‌توان نماز خواند اما مال ما حرام و غصبی باشد زیرا مسائل مالی و اقتصادی دیوار به دیوار مسائل اعتقادی قرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: مومنان کسانی هستند که به آخرت یقین دارند، البته قرآن کریم نماز و زکات را ابتدا مطرح کرده و سپس بحث یقین را مطرح می‌کند، مهمترین گوهر گرانبهای هر انسان مومنی یقین است.

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: یقین به معنای اعتقاد راسخ و محکمی که هیچ شک و شبهه‌ای در آن راه پیدا نمی‌کند، همه عبادت‌ها باید به یقین ختم شود و خداوند تاکید کرده است که با عبادت زمینه ایجاد یقین در ما ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: آیات ابتدایی سوره «نمل» به ما می‌گوید که برای دستیابی به یقین باید پایبند به عبادات الهی باشیم، زمانی که اذکار الهی و قرآنی را در نماز می‌خوانیم با تفکر به معانی آن، زمینه‌ای در ما ایجاد می‌کند تا اعتقادات ما از درون مستحکم شود.

این مفسر قرآن و نهج‌البلاغه افزود: در دعاهای ماه رمضان می‌خوانیم که خدایا حال ما را به بهترین حالات تغییر بده، این دعا بدین معناست که خدایا ما را از عالم شک، وهم، خیال و تردید به عالم اعتقاد راسخ و یقین منتقل کن.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عبادت زمینه دستیابی به یقین را در جان و قلب ما فراهم می‌کند، تصریح کرد: آنهایی که به قیامت ایمان ندارند، شاید به خدا ایمان داشته باشند اما نسبت به قیامت و آخرت غفلت دارند.

وی در ادامه افزود: خداوند در این آیات می‌فرماید غافلان روز قیامت، نشانه‌ای دارند که با آن شناخته می‌شوند و این نشانه این است که خداوند زندگی، مال و فرزندان آنها را برایشان زینت می‌دهد برای همین حوصله شنیدن روز قیامت را ندارند.

امام جمعه قزوین در پایان گفت: مرگ فقط انسان را از دنیا به آخرت منتقل می‌کند و زشتی و زیبایی مرگ را اعمال خوب و بد ما در این دنیا مشخص می‌کند، کسانی که آخرت را قبول ندارند سرگردان هستند و دلشان به زندگی دنیا خوش است.

