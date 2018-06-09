تمدید ثبت نام طرح های حفظ تخصصی بیت الاحزان تا پایان خردادماه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا شاهسونی، مدیر مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا(س) از تمدید مهلت ثبت نام طرح های ملی حفظ تخصصی قرآن کریم این مؤسسه تا پایان خردادماه خبر داد.

بر همین اساس با تصویب شورای عالی مراکز شبانه روزی، ستاد طرح ملی رحله و معاونت آموزش مؤسسه بیت الاحزان مهلت نام نویسی در مراکز شبانه روزی حفظ یکساله و دوساله قرآن کریم، طرح ملی رحله و مراکز روزانه حفظ دوساله قرآن کریم ویژه خواهران تا پایان خردادماه تمدید شد.

گفتنی است این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و داوطلبان و مراکز برگزار کننده هر چه سریعتر با مراجعه به سایت www.beytolahzan.ir نسبت به نام نویسی در طرح ها اقدام کرده و از موکول کردن ثبت نام به روزهای پایانی خودداری کنند.