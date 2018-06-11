۱۰ هزار فقره انشعاب فاضلاب در خراسان شمالی نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شیردل صبح دوشنبه در جلسه تدوین برنامه های سال ۹۷، اظهار کرد: امسال ۱۰ هزار فقره انشعاب فاضلاب در شهرستان های بجنورد، شیروان، اسفراین و شهر آشخانه نصب خواهد شد.

شیردل افزود: از این تعداد انشعاب فاضلاب، چهار هزار فقره در شهرستان بجنورد، سه هزار و ۵۰۰ فقره در شیروان، یک هزار فقره در اسفراین و یک هزار و ۵۰۰ فقره در شهرستان مانه و سملقان نصب می شود.

وی شناسایی درآمدهای دیده نشده شرکت همچون واحد شماری و انشعابات فاضلاب جامانده، اقدام عملی در جهت افزایش رضایت مشترکین و متقاضیان خدمات، ارتقا نرم افزار مشترکین و درآمد و ارتقا ارائه خدمات الکترونیکی به مردم و قرائت مشترکین به صورت تبلتی را از جمله برنامه های امور مشترکین در سال ۹۷ اعلام کرد.

معاون مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با بیان اینکه شناسایی انشعابات غیرمجاز کماکان ادامه دارد، گفت: تسهیل در ارائه خدمات واگذاری انشعاب به متقاضیان به منظور جلوگیری از ایجاد انشعاب غیر مجاز و همچنین پیشگیری از آلودگی های احتمالی شبکه آب شرب و استفاده از کنتورهای هوشمند در انشعابات غیر متعارف ضروری است.

شیردل بیان کرد: امسال امور مشترکین، هوشمند سازی باقی کنتورهای مشترکین را در دستور کار خود دارد.

وی عنوان کرد: تا پایان سال در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی ادارات مشترکین شهرستان های خراسان شمالی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

معاون مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی بیان کرد: به منظور کاهش میزان بدهی مشترکین به امور مشترکین با پیمانکاران قرارداد منعقد خواهد شد.

شیردل پیگیری وصول مطالبات در امورهای بزرگ و استفاده از توان بخش خصوصی برای قرائت کنتور و آموزش نیروها و کارکنان مستقر در ادارات مشترکین را از دیگر برنامه های امور مشترکین خراسان شمالی در سال ۹۷ برشمرد.