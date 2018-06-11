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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

معاون مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی:

۱۰ هزار فقره انشعاب فاضلاب در خراسان شمالی نصب می شود

۱۰ هزار فقره انشعاب فاضلاب در خراسان شمالی نصب می شود

بجنورد- معاون مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از نصب ۱۰ هزار فقره انشعاب شهری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شیردل صبح دوشنبه در جلسه تدوین برنامه های سال ۹۷، اظهار کرد: امسال ۱۰ هزار فقره انشعاب فاضلاب در شهرستان های بجنورد، شیروان، اسفراین و شهر آشخانه نصب خواهد شد.

شیردل افزود: از این تعداد انشعاب فاضلاب، چهار هزار فقره در شهرستان بجنورد، سه هزار و ۵۰۰ فقره در شیروان، یک هزار فقره در اسفراین و یک هزار و ۵۰۰ فقره در شهرستان مانه و سملقان نصب می شود.

وی شناسایی درآمدهای دیده نشده شرکت همچون واحد شماری و انشعابات فاضلاب جامانده، اقدام عملی در جهت افزایش رضایت مشترکین و متقاضیان خدمات، ارتقا نرم افزار مشترکین و درآمد و ارتقا ارائه خدمات الکترونیکی به مردم و قرائت مشترکین به صورت تبلتی را از جمله برنامه های امور مشترکین در سال ۹۷ اعلام کرد.

معاون مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با بیان اینکه شناسایی انشعابات غیرمجاز کماکان ادامه دارد، گفت: تسهیل در ارائه خدمات واگذاری انشعاب به متقاضیان به منظور جلوگیری از ایجاد انشعاب غیر مجاز و همچنین پیشگیری از آلودگی های احتمالی شبکه آب شرب و استفاده از کنتورهای هوشمند در انشعابات غیر متعارف ضروری است.

شیردل بیان کرد: امسال امور مشترکین، هوشمند سازی باقی کنتورهای مشترکین را در دستور کار خود دارد.

وی عنوان کرد: تا پایان سال در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی ادارات مشترکین شهرستان های خراسان شمالی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

معاون مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی بیان کرد: به منظور کاهش میزان بدهی مشترکین به امور مشترکین با پیمانکاران قرارداد منعقد خواهد شد.

شیردل پیگیری وصول مطالبات در امورهای بزرگ و استفاده از توان بخش خصوصی برای قرائت کنتور و آموزش نیروها و کارکنان مستقر در ادارات مشترکین را از دیگر برنامه های امور مشترکین خراسان شمالی در سال ۹۷ برشمرد.

کد مطلب 4318073

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