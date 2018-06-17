سرهنگ مصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با امکان دزدی اطلاعات از طریق باز کردن فیلترشکن اظهار داشت: به طور کلی باز کردن فیلترشکن بدین معناست که پیش از اینکه ارتباط با مقصد، اطلاعات از یک سرور واسط می‌گذرد که در این صورت ترافیک، دیتا و تبادلات ما کنترل می شود.

وی با بیان اینکه فیلترشکن جاسوس افزاری برای مسیر دسترسی به اطلاعات است و هیچ گاه استفاده از آن پیشنهاد نمی‌شود، افزود: در این ارتباط باید به نوع کاربری نیز توجه داشته باشیم، گاهی کاربر به سطحی از دانش نیاز دارد که به دلیل تحریم کشورهای خارجی و نیاز به اطلاعات علمی چاره‌ای جز استفاده از این ابزار ندارد اما گاه شخص در پی دور زدن مقررات دولتی است.

سرقت اطلاعات اعتباری توسط فیلترشکن‌هایی که بدافزار است

رئیس پلیس فتای اصفهان تصریح کرد: از سویی برخی فیلترشکن ها بدافزار است و دسترسی غیرقانونی از کاربر می گیرند که منجر به سرقت اطلاعات اعتباری، اسناد و یا کدهای دسترسی می‌شود.

وی در ارتباط با نوع این دسترسی‌های غیرقانونی ابراز داشت: به طور معمول نگارنده انواعی از دسترسی‌ها را برای هر برنامه طراحی می‌کند و مردم نیز از آنجا که به دنبال نصب سریع یک نرم‌افزار اندرویدی هستند بدون توجه به سوالات اجازه‌های لازم را برای دسترسی صادر می‌کنند.

نرم‌افزارهایی که دسترسی به اطلاعات را بدون اجازه مخاطب ممکن می‌کند

مرتضوی ادامه داد: نکته مهم اینکه تنها در ارتباط با نرم‌افزارها و یا به عبارت بهتر بدافزارهای اندرویدی این‌ سوال‌ها برای اجازه دسترسی انجام می‌شود که اغلب کاربران نیز به آن توجهی ندارند و این درحالی است که در حوزه ویندوز حتی برای همین دسترسی‌ها از مخاطب سوال نیز نمی‌شود و طراح برنامه بدافزار پس از نصب برنامه به راحتی و بدون هیچ نوع مانع به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه پرونده‌هایی در ارتباط با این نوع بدافزارها در پلیس آگاهی تشکیل شده است، ابراز داشت: پرونده‌ای داشتیم که کاربر برنامه‌ای را نصب کرده که اطلاعی از محتویات نداشته و منجر به دسترسی فراتر از سطح شده به نوعی که از طریق عدسی دوربین لپ تاپ، دسترسی به شماره تماس، پیام‌ها، عکس از چهره و اطلاعات شخص صورت گرفته است.