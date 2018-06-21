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۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۵۲

انتقاد استاندار کرمانشاه از بروکراسی زمانبر در روند اشتغال؛

بازوند: مدیران ناتوان در تسهیل تولید و اشتغال باید کنار بروند

بازوند: مدیران ناتوان در تسهیل تولید و اشتغال باید کنار بروند

کرمانشاه: استاندار کرمانشاه گفت: مدیران که توانایی تغییر در ساختار دستگاه خود برای تسهیل در روند تولید و ایجاد اشتغال را ندارند باید کنار بروند.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از استانداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند امروز در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در  شهرستان هرسین اظهار داشت: خوشبختانه وحدت خوبی در میان مردم و مسئولان شهرستان هرسین وجود دارد و صدای واحدی برای پیگیری مطالبات مردم شهرستان شنیده می‌شود.

وی افزود: دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری باید به مدیران اعلام کند که در تدوین برنامه‌های لازم برای ایجاد اشتغال به تفکیک شهرستانها و دستگاه‌های اجرایی با ذکر مبلغ لازم و مقدار ایجاد اشتغال عمل کنند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: «بوروکراسی زمانبر» همچنان از موانع عمده و اصلی بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در استان است و هر کدام از مدیران که توانایی تغییر در ساختار دستگاه خود برای تسهیل در روند تولید و ایجاد اشتغال را ندارند، باید کنار بروند.

بازوند خاطرنشان کرد: بانکها باید برنامه خود را برای تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده سریعا ارائه دهند و فرصتهای شغلی موجود باید به هر شکل ممکن حفظ شوند.

کد مطلب 4327145

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