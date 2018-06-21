به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در خصوص اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با قاچاق گفت: به موجب قانون مسئولیت اول مبارزه با قاچاق تعزیرات و سپس قوه قضاییه است. با این حال در رابطه با قاچاق سازمان یافته ما ورود می کنیم.

وی افزود: در رابطه با قاچاق کالا به ویژه در جنوب کشور اقداماتی انجام شده است.

دادستان کل کشور در خصوص ورود ۶هزار خودروی قاچاق گفت: بخشی که مورد سوال قرار گرفته بود پرونده ۴۲۴ خودروی قاچاق بود که اکنون مفتوح است.

وی با بیان اینکه اکنون در شرایط خاص اقتصادی هستیم گفت: برخی در رابطه با قاچاق درحال ضربه زدن به بنیاد اقتصاد هستند. با این حال نظارت ما بر مجموعه های مرتبط با مبارزه با قاچاق ادامه دارد.

وی در خصوص پرونده خودروهای قاچاق گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و نمی توان افرادی را به عنوان مقصر اصلی معرفی کرد.

مردم بدانند رسیدگی قضایی زمان بر است

وی در خصوص ارسال فهرست تخلفات به دادستانی کل کشور گفت: نمونه هایی را در این خصوص در رابطه با لیست حقوق ها و املاک نجومی داشتیم ولی مردم بدانند که رسیدگی در دستگاه قضائی زمان بر است. متهم هم حقوقی دارد و باید رعایت حال او هم بشود جمع آوری مدارک یا ارجاع موضوع به کارشناس همگی زمان بر است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه مواجهه دادستانی کل کشور در رابطه با ترویج اخبار کذب چطور است، گفت: در مسائل مربوط به منافی عفت شارع مقدس اسلام مسئله را سخت گرفته است. هیچ جرمی را در قانون نداریم که با چهار شاهد بشود اثبات کرد. این به این دلیل است که هر فردی راحت اتهامی به کسی نزند.

وی اظهار داشت: این چنین اخبار جذابیتی برای عده ای دارد که همین باعث ترویج نادرست می شود.



شرعا موظفیم برخی اخبار را علنی نکنیم​

منتظری در خصوص پرونده تجاوز در ایرانشهر گفت: توجه داشته باشیم که در نشر این اخبار کمک نکنیم؛ اشاعه فحشا در جامعه گناه بزرگی است و همه بدانند مسئولیت شرعی بزرگی دارد.

وی گفت: ممکن است از بین هشتاد میلیون، فرد بیماری پیدا بشود که به خانمی تعرض کند، در حال حاضر تعرض به ۴۱نفر به اثبات نرسیده است و چگونه است که برخی نمایندگان مجلس و روزنامه‌ها به این خبر دامن می زنند؟

منتظری گفت شرعا موظفیم برخی اخبار را علنی نکنیم، تشویش اذهان عمومی جرم است و نباید اخباری که ثابت نشده را بنا به اهداف سیاسی و آب به آسیاب دشمن ریختن، نشر دهیم.

در کنترل زندان ها ضعف داریم

وی در خصوص انتشار فیلم از زندان به فضای بیرون و اینکه این موضوع ضعف دستگاه قضایی است؟گفت: آنچه که امروز در فضای مجازی می بینیم همان دغدغه جدی رهبر و مسئولان نظام بود. تلاش کردیم که در مورد فضای مجازی مسولان امر تلاش کنند تا سلامت جامعه حفظ شود. هیچ کشوری اجازه نمی دهد که فضای مجازی اش رها باشد تا دشمن هر چه بخواهد در فضای عمومی ترویج کند. بستن تلگرام به همین دلیل است.

دادستان کل با بیان اینکه در رابطه با فیلترینگ لجن پراکنی های زیادی در رابطه با قوه قضائیه شد، گفت: در رابطه با پاکسازی فضای مجازی خیلی موفق نبودیم چرا که هماهنگی های درستی انجام نشد و برخی دستگاه ها کوتاهی کردند.

منتظری در خصوص کنترل زندان ها گفت: در این رابطه خیلی موفق نبودیم چرا که امکانات لازم را نداریم و اعتبارات زیادی تعلق نگرفته است. موبایل به زندان وارد شده است و گاها فیلم های به بیرون می آید که این نشان ضعف ما است.

دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی گفت: برخی از این پرونده ها به دادگاه ارسال و حکم صادر شده و برخی هم در نوبت رسیدگی است.

منتظری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده املاک نجومی گفت: برخی از اینها هنوز در مرحله تحقیق است.



دستگاه قضایی ابزار لازم را برای شناسایی دوتابعیتی ها ندارد

دادستان کل کشور با انتقاد از وضعیت دوتابعیتی ها در کشور گفت: دستگاه های ذیربط باید رصد لازم را انجام دهند. دستگاه قضائیه ابزار لازم را برای شناسایی ندارد و اینها بر عهده وزارت خارجه و اطلاعات است.

وی افزود: اطلاعاتی که به ما می رسد به این دو دستگاه اعلام می کنیم، در مورد برخی پاسخ داده شده است و در مورد برخی ها هنوز پاسخی داده نشده است.

ورود دستگاه قضائی به موضوع خرید ۳۸ هزار عدد سکه

منتظری در رابطه با ورود قضائی به موضوع خرید ۳۸هزار عدد سکه از سوی یک نفر و التهابات بازار سکه، گفت: ورود قضائی باید تحت عنوان مجرمانه باشد. از طریق کسب اطلاعات به این موضوع ورود کردیم اما در قالب عنوان مجرمانه نیاز به بررسی دارد و اگر در راستای حقوق عامه به جرم بودن این موضوع برسیم، قطعا ورود قضائی می کنیم.