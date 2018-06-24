مشکلات ۵۹۰ واحد تولیدی استان سمنان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی در حاشیه یکصد و دوازدهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پیگیری مصوبات این کارگروه گفت: تاکنون مشکلات ۵۹۰ واحد تولیدی استان در جلسات قبلی کارگروه بررسی که برای رفع موانع تولید یک هزار و ۴۳۴ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسید.

وی تصریح کرد: از این تعداد مصوبه، ۴۴درصد مربوط به تامین مالی و تسهیلات، ۱۸درصد زیربنایی، ۱۶درصد مالیات، ۱۱درصد تامین اجتماعی و مابقی سایر است که ۷۰درصد کل مصوبات اجرایی و مابقی در دست اجرا است.



دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان اظهار داشت: این کارگروه از سال ۹۴ و بطور منظم هرهفته یک بار و به‌منظور رفع موانع استان تشکیل میشود که در این جلسه نیز مشکلات زیربنایی، مالیات، تامین اجتماعی سه واحد تولیدی بررسی شد.

اسودی با اشاره به وظیفه دوم این کارگروه در امور تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال گذشته تا کنون ۸۷۷ واحد تولیدی استان در حدود پنج هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و اجرای طرح های نیمه تمام از بانک‌های عامل دریافت کرده‌اند که از این تعداد ۱۸۸ واحد مربوط به بخش صنعت و ۶۸۹ واحد نیز مربوط به بخش کشاورزی است.

وی یادآور شد: تا کنون دو هزار و ۳۷۹ واحد تولیدی استان سمنان متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید شده‌اند که یک هزار و 694 واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به ارزش بیش از ۱۳هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به دیگر دستور کار این نشست افزود: در این جلسه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید و همچنین گزارشی از کمیته پایش و نظارت سازمان های صمت و جهاد کشاورزی ارائه شد.