برگزاری تور صنعتی تعالی قضات در شهرک صنعتی لیا

حمید رضا خانپور در حاشیه تور صنعتی تعالی قضات که با حضور بیش از ۲۰ نفر از قضات و مدیران دستگاههای قضایی استان قزوین برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه و با هدف ایجاد تعامل بیشتر حوزه صنعت و آشنایی قضات محاکم قضایی با مشکلات پیش روی صنعت و تولید کنندگان شهرک صنعتی لیا این تور صنعتی برگزار شد.

وی افزود: حضور مسئولان قضایی در شهرک های صنعتی و در کنار واحدهای تولیدی را نشان دهنده نگاه مثبت دادستان قزوین و محاکم قضایی شهرستانها دانست.

در این بازدید یک روزه حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی دادستان قزوین نیز گفت: مشکل برخی از واحدهای تولیدی یاد شده در زمینه حقوق های معوقه، مالیات و تامین اجتماعی بوده و تعدادی نیز با وضعیت بحرانی روبرو هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در قزوین عزم و اراده جدی برای برطرف کردن مشکل واحدهای تولیدی شکل گرفته اما همه دستگاه ها ضمن پرهیز از نگاه های سطحی و جزیره ای باید برای حل مشکلات آنها اقدام کنند.

این مسئول قضائی مشکل اندکی از واحدهای تولیدی را مربوط به سیاست و تصمیمات کشورهای خارجی دانست و گفت: بخش اعظمی از مشکلات صنایع و تولیدات ما به داخل کشور باز می گردد که در صورت اراده جمعی می توان آنها را مرتفع ساخت.

دادستان قزوین با بیان اینکه همه باید برای حمایت از تولید و اشتغال در سال حمایت از کالای ایرانی اقدام کنند زیرا اشتغال هر فرد در یک واحد تولیدی از گسترش آسیب های اجتماعی جلوگیری کرده و در نهایت نیز منجر به تقویت اقتصاد کشور می شود، افزود: در راستای حمایت از صنایع داخلی به دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق، گاز و تلفن اعلام شده تا برای رفع موانع موجود، بدون هماهنگی از قطع انشعابات خود در واحدهای تولیدی خودداری کنند.

در حاشیه بازید از واحدهای تولیدی کلنگ آغاز عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی لیا با سرمایه گذاری بالغ بر ۷۲ میلیارد ریال با حضور دادستان، معاون اقتصادی استاندار، مدیر کل ثبت اسناد و املاک، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و جمعی از مدیران دستگاه قضایی استان به زمین زده شد.