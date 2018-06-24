تونی لیانگ از کمپانی جت تون متعلق به وونگ کار وای جدا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با توجه به گزارش اپل‌دیلی، کارینا لو همسر تونی لیانگ که بازیگر برجسته ایست به طور موقت مدیر برنامه های وی خواهد شد و او در فصل جدید فعالیت هایش دیگر با کمپانی «جت تون» وونگ کاو وای همکاری نمی کند.

لیانگ ستاره بسیاری از فیلم های وونگ کار وای مانند «شادی در کنار هم»، «در حال و هوای عشق» و «استاد بزرگ» است. این فیلم ها همگی توسط کمپانی جت تون تهیه شده اند. این کمپانی همچنین کمدی ناموفق «فردا می بینمت» با بازی لیانگ و کارگردانی ژانگ ژیاژیا را تهیه کرده است.

لیانگ اخیرا در فیلم «شکار هیولا ۲» بازی کرده است که نتوانست انتظارات را برآورده کند. این فیلم اگر چه به فروش ۳۵۰ میلیون دلار دست یافت با این حال پس از سال جدید چینی رقم فروشش به سرعت کاهش یافت.

درام اکشن «اروپا ریدرز» به تهیه کنندگی کمپانی جت تون و تریلر جنایی «نظریه آرزوها» به کارگردانی فیلیپ یانگ فیلم های آینده تونی لیانگ هستند.

وونگ کار وای کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده هنگ کنگی و شهرت جهانی او برای سبک منحصربه‌فرد و پراحساس اوست.