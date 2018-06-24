عدد داروهای خارجی کمیاب در کشور قابل توجه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ روابط عمومی وزارت بهداشت آمده است: بر اساس سیستم رصد و پایشی که در مورد دسترسی به دارو و کمبود دارو از طریق سه سازمان جداگانه و به صورت هفتگی در سطح میدانی از داروخانه های خصوصی و دولتی و بیمارستان ها انجام می شود، در مورد داروهای ژنریک و برندژنریک در کشور کمبود قابل توجهی وجود ندارد اما در مورد داروهای خارجی و وارداتی مشکلاتی موجود است. همچنین تعداد اقلام کمبود از ۵۷ مورد داروی خارجی بوده است که همه این ۵۷ قلم دارو مشابه داخلی دارد که این تعداد کمبود از ۲۷۰۰ قلم داروی داخلی و خارجی موجود در کشور عدد قابل توجهی نیست.

طبق بند دال ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمه ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد و طبق بند جیم ماده ۷۴ همین قانون برنامه ششم سازمان ها و صندوق های بیمه گر پایه کشور، مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت بر اساس دستور العمل ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و این اقدام صرفا از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده انجام می شود.

قابل توجه است طبق مصوبه مجلس واضح است که در مورد داروهایی که تولید داخل ژنریک دارند به جز در برخی موارد خاص نباید داروی خاص وارد و عرضه شود البته داروهای خارجی جدید که در ایران تولید نمی شوند موضوع جداگانه ای است و طبق روال باید حتما از طریق واردات تامین شوند.

قیمت داروی خارجی بسیار گران و در نتیجه سود بیشتری در هر واحد فروش ایجاد می کند و چون بیمه صرفا قیمت داروی ژنریک را تحت پوشش قرار می دهد مازاد بر این قیمت، نقدی دریافت می شود و مشمول تاخیرات بیمه ای نمی شود. در نتیجه در مواردی تمایل به القای مصرف داروی خارجی برای کسب سود بیشتر و نقدی در داروخانه ها وجود دارد.