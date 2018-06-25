تفکیک جوانان از وزارت ورزش منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمدمهدی تندگویان در دیدار با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد آذربایجان شرقی با بیان اینکه امروز برخی افراد و گروههایی که کار سیاسی می کنند٬ اصالت لازم را ندارند افزود: اوایل انقلاب همه گروهها کنار هم و با وحدت و انسجام کار می کردند. باید برای حفظ ایران به این وضعیت برگردیم.

وی ادامه داد: فعالیت حزبی در سازمانهای مردم نهاد نباید انجام شود٬ البته مطالبه گری سیاسی با فعالیت سیاسی متفاوت است و باید وجود داشته باشد.

معاون وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اهمیت موضوع اشتغال جوانان اضافه کرد: تاکید ما روی اشتغال به دلیل مطالبه گری اجتماعی است. اگر اشتغال نباشد مطالبه گری وجود نخواهد داشت. تشکلها باید به سمتی بروند که اشتغال زایی به ویژه در روستاها پیگیری شود تا از پدیده مهاجرت به شهرها جلوگیری شود.

تندگویان خاطرنشان کرد: موضوع شبکه سازی تخصصی یک مساله مهم است. هنوز ابتدای راه هستیم و نخستین شبکه گردشگری تخصصی٬ شبکه تخخصی کارآفرینی و شبکه استارت آپها در تبریز٬ رشت و زنجان راه اندازی شده است.

وی گفت: اگر تشکلها دستاوردی در حوزه تخصصی نداشته باشند ماهیت خود را از دست می دهند. باید سمنها با جایگاهی برسند که از دولت بی نیاز شوند و حتی با تکیه بر استعدادهای مردمی٬ به دولت کمک کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان افزود: استارت آپها اقتصاد کشور را دچار تح‌ول کرده اند و در آینده نزدیک دولت مجبور می شود در همه بخشها با سمنهای جوانان وارد صحبت شود. یقین داریم شبکه گردشگری جوانان از سازمان میراث فرهنگی موفق تر عمل خواهد کرد.

تندگویان با اشاره به برخی تغییرات در باورها و اعتقادات ج‌وانان گفت: در برخی عرصه ها دچار تغییر در باورها شده ایم از جوله در زمینه ازدواج٬ تغییر باورها منجر به عدم تمایل بعضی جوانان به تشکیل خانواده شده است. ماممتولی امر مذبهب نیستیم اما در زمینه حمایت و توانمندسازی سمنهای حوزه مذهبی اگر کوتاهی کرده ایم باید بپذیریم و جبران کنیم.

وی به تفاهم نامه با ستاد کل نیروهای مسلح برای موضوع خدمت سربازی جوانان فعال در سازمانهای مردم نهاد اشاره کرد و ادامه داد: این تفاهم نامه نواقصی داشت که برطرف شد و تفاهم نامه نهایی آن از سوی وزیر ورزش و جوانان امضا شد. باید کارگروهی برای تدوین آیین نامه اجرایی تشکیل شود و امیدواریم تا پایان شهریور آیین نامه اجرایی تدوین و تا پایان سال ابلاغ شود.

تندگویان گفت: موضوع این تفاهم نامه کسر خدمت نیست بلکه مقرر است جوانا فعال در سمنها ۶ ماه پایانی خدمت خود را در سازمان مردم نهاد بگذرانند.

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به رد لایحه تفکیک سه وزارتخانه در مجلس تاکید کرد: با رای منفی نمایندگان مجلس به این لایحه در عمل موضوع تفکیک بخش جوانان از وزارت ورزش هم منتفی شد. البته تغییری در عملکرد ما به وجود نخواهد آمد و ما با قدرت به کار خود ادامه خواهیم داد.