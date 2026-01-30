چهره واقعی آمریکا برای نسل جوان امروز آشکار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در اجتماع بزرگ نوجوانان آرمانی لشکر قدس در حرم مطهر امام خمینی (ره)، با بیان نکاتی در رابطه با انقلاب اسلامی و نقش امام خمینی(ره) در شکلگیری هویت و عزت ملت ایران، گفت: اگر امام خمینی(ره) نمیبود، ما به عنوان نوجوانان نسل اول انقلاب در بند اسارت و غفلت بودیم و نمیتوانستیم آنچنان که باید در مسیر حقیقت و آرمانهای انقلاب حرکت کنیم.
زاکانی در این مراسم که با حضور نوجوانان برگزار شد، افزود: امام خمینی(ره) به ما هویت داد، عزت بخشید و به ما آموخت که میتوانیم. استمرار این مسیر با دستان مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای ادامه پیدا کرد.
شهردار تهران در ادامه به تأسیس و تثبیت انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: رهبر عزیزتر از جانمان، حضرت آیتالله خامنهای، فرمودهاند که در صدر اسلام و انقلاب اسلامی، ما دو برتری داشتیم: یکی تجربه پربار صدر اسلام و دیگری دشمنی آشکار آمریکا با انقلاب اسلامی.
وی سپس خطاب به نوجوانان حاضر در مراسم گفت: شما نسل جدید انقلاب، دو برتری دیگر نسبت به نسل ما دارید: اول، تجربه پر افتخار مسیر طی شده توسط انقلاب اسلامی و دوم، مشاهده عریان و بیپرده چهره ظالمانه آمریکا در دنیای امروز. این دو برتری به شما کمک خواهد کرد تا بهطور محکم و استوارتر در راه امام(ره) حرکت کنید.
زاکانی در پایان به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و میلاد حضرت علی اکبر(ع)، این ایام فرخنده را به نوجوانان تبریک گفت و تأکید کرد: همه باید برای تقویت آرمانهای انقلاب و ادامه مسیر امام(ره) تلاش کنیم تا ایران اسلامی روز به روز مقتدرتر و پیشرفتهتر شود.
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