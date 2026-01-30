به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد روز جمعه با بیان اینکه بارش برف و کولاک ۲ روز گذشته موجب بسته شدن راه ارتباطی ۲۷۸ روستای استان شده بود، افزود: در زمان کنونی راه ارتباطی ۸۸ روستا بسته است و تلاش راهداران برای بازگشایی راه ارتباطی این روستاها ادامه دارد.

وی با بیان اینکه عمده این روستاها در مناطق کوهستانی، برفگیر و سخت عبور شهرستان های هشترود، بستان آباد و چاراویماق قرار دارند، اظهار کرد: با توجه به پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی مبنی بر فروکش کردن بارش برف و کولاک تا روز دوشنبه، راه ارتباطی این روستاها نیز طی این مدت بازگشایی می شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در جریان عملیات راهداری زمستانی ۲۴ ساعت گذشته، یک هزار و ۵۴۷ کیلومترباند از راه های شریانی و اصلی استان برف روبی و نمک و شن پاشی شد.

پورمحمد، ادامه داد: در این عملیات ۱۱۹ تن نمک و شن برای جلوگیری از لغزندگی جاده ها مورد استفاده قرار گرفت و راهداران به ۹۲ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کرده و آن ها را به مسیر اصلی خود هدایت کردند.

وی با بیان اینکه در زمان کنونی تمامی راه های شریانی، اصلی و فرعی استان باز بوده و تردد در آن ها در جریان است، از رانندگان و مسافران خواست، به هنگام بارش برف و کولاک از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و سردسیر استان خودداری و در صورت ضرورت، خودرو خود را به زنجیرچرخ و امکانات زمستانی مجهز کنند.

پورمحمد، همچنین از افرادی که قصد عزیمت به نقاط مختلف استان به ویژه مناطق کوهستانی و برفگیر را دارند، خواست پیش از عزیمت به جاده ها از طریق تلفن گویای ۱۴۱ یا اپلیکیشن ۱۴۱ از وضعیت راه ها و شرایط آب و هوایی استان اطلاع کسب کنند.