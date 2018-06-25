اجرای طرح آمایش اتباع افغانستانی و عراقی در ۴۹ دفتر خدماتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، طرح آمایش ۱۳ اتباع افغانستانی و ۱۲ اتباع عراقی براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از دوم تیرماه امسال آغاز شده است.

بیات مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران در مراسم افتتاح این طرح در یکی از دفاتر خدمات اشتغال و اقامت اتباع تهران که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، گفت: طرح آمایش ۱۳ اتباع افغانستانی و ۱۲ اتباع عراقی در ۴۹ دفتر خدماتی استان تهران و برای ۲۱۹ هزار و ۵۸۴ نفر از دارندگان کارت آمایش ۱۲ و هویت ۱۱ اجرا خواهد شد.

وی افزود: برابر مجوز وزارت کشور اتباع افغانستانی دارای کارت آمایش معتبر می توانند در طول سال یکبار تحت ضوابطی به کشور افغانستان بدون ابطال کارت، سفر و پس از اقامت یکماهه مجدد به کشور ایران بازگردند.