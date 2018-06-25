مترو در اولویت شورای پنجم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در حاشیه بازدید کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از خطوط ۶ و ۷ مترو تهران گفت: شورای پنجم همواره اعلام کرده است که حمل و نقل عمومی اولویت شهر تهران بوده و تکمیل مترو در راس آن قرار دارد.

وی اظهار داشت: با این نگاه شورای شهر تهران بر این عقیده است که هر چه می تواند در حوزه مترو سرمایه گذاری کند و هم سرمایه های موجود را هر چه سریعتر به فعالیت در آورد.

عضو شورای شهر تهران گفت: هم اکنون سرمایه های قابل توجهی در دو خط ۶ و ۷ مترو تهران به کارگرفته شده است اما به دلیل عدم تکمیل تجهیزات، تهویه و مسائل ایمنی این سرمایه گذاری هنوز قابل بهره برداری نیست.

میرلوحی ادامه داد: البته علاوه بر تجهیزات و ایمنی مساله دیگری به عنوان تامین واگن های مورد نیاز نیز وجود دارد که نباید از آن غافل شد.

وی با اشاره به فعالیت پیمانکاران برای تکمیل سیستم راهنما (سیگنالینگ) و سیستم تهویه در دو خط تاکید کرد: الان باید تلاش کنیم که تجهیزات مورد نیاز هرچه سریعتر تامین شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه به موضوع بهره برداری از این خطوط اشاره کرد و گفت: همانگونه که قبلا نیز این بحث مطرح شده بو نمی توان خطی به طول ۳۸ کیلومتر را یکجا به بهره برداری رساند از این روی در سه مقطع این خط به بهره برداری خواهد رسید.

وی از راه اندازی ۱۰ کیلومتر از این خط در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در صورت تامین تجهیزات پیش بینی می شود که دو فاز دیگر نیز تا پایان سال به اتمام برسد البته این کار نیازمند تامین هزینه ای در حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و خط هفت نیز وضعیتی مشابه دارد.

میرلوحی در ارزیابی که روند اجرای این پروژه داشت، گفت: به رغم تمامی تنگناها پیمانکاران با سرعت خوبی در حال تکمیل این پروژه هستند.