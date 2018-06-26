کارشناسان محیط زیست اتریش از «پارک ملی گلستان» بازدید کردند

مهدی تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز دوشنبه (چهارم تیر) با گروهی از روسای ادارات پارک های ملی و کارشناسان محیط زیست کشور اتریش بازدید میدانی از پارک ملی گلستان صورت گرفت.

وی ادامه داد: در این برنامه یک روزه، هیأت اتریشی، معاون سازمان حفاظت و پارک های ملی وزارت محیط زیست، انرژی، توسعه و پایدار، و کارشناسان و متخصصین اتریش از زیستگاه های پارک ملی، ذخیره گاه زیستکره گلستان و موزه تنوع زیستی حیات وحش گلشن پارک ملی گلستان بازدید کردند.

تیموری گفت: سند همکاری زیست محیطی میان کشورهای ایران و اتریش سال ۱۳۹۴ به وسیله رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست ایران و سازمان محیط زیست و توسعه پایدار اتریش امضاء شد.

وی افزود: این بازدید در جهت اجرای تفاهم نامه علمی و عملیاتی بین سازمان های مرتبط دو کشور صورت گرفت.

تیموری اظهار کرد: تبادل اطلاعات و تجربیات علمی در راستای حفاظت از پارک های ملی و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست یکی از محورهایی بود که در این تفاهم نامه مورد توجه است.

وی تصریح کرد: این گروه در سفری ۱۰ روزه به ایران از مناطق زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست بازدید کردند؛ آن ها از تاریخ ۲۷ خرداد تا پنجم تیر از پنج استان کشور و هفت منطقه پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش دیدن کردند که آخرین بازدید آن ها، پارک ملی و ذخیره گاه زیستکره گلستان بود.

تیموری بیان کرد: این اولین سفری بود که در جهت اجرای تفاهم نامه به ایران انجام گرفته و مقرر شد روز آخر با حضور کارشناسان ایران نتیجه این سفر، بررسی تا به بهترین راهکارها برای حفاظت از محیط زیست دست یابند.