فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به ۲ ماه کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رییس جمهور در ابلاغیه ای به دستگاه های اجرایی در خصوص مصوبه دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان کالا را از شش ماه به دوماه تغییر داد.

متن کامل این ابلاغیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت وزارت اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دادگستری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت جهاد کشاورزی-سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

در اجرای بند (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۲/ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۸۷/ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۲/۲/۱۳۹۷ تصمیم کارگروه موضوع بند (۱۴) تصویب نامه یاد شده به شرح زیرابلاغ می شود:

در بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ مورخ ۲/۲/۱۳۹۷ و تبصره (۱) بند مذکور عبارت «شش ماه» به عبارت «دوماه» اصلاح می شود.

لازم به ذکر است؛‌ پیش از این در بند یک این دستورالعمل آمده بود: به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادر کنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵./.) ارز حاصل از صادرات خود را (بر اساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) استفاده نمایند. در تبصره (۱)بند مذکور هم آمده است: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجات تعیین خواهد شد.

گفتنی است از این پس و با صدور ابلاغیه جدید معاون اول رییس جمهور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵%) ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.