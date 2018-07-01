۴ پیشکسوت در هفدهمین جشن مدیران تولید سینما تجلیل می شوند

علی قائم مقامی دبیر هفدهمین جشن مدیران تولید سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان برگزاری این جشن گفت: هفدهمین جشن مدیران تولید سینمای ایران پنجشنبه ۲۱ تیر ماه با حضور هنرمندان و مسئولان سینمایی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این جشن از چهار مدیرتولید پیشکسوت و سه مدیر تولید برخی از فیلم هایی که در سی ششمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور داشتند، تجلیل می شود.

قائم مقامی در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم از پیشکسوتان و بزرگان این صنف که نقش تاثیرگذاری در سینمای ایران داشتند به خوبی تجلیل کنیم و به یاد آوریم که مدیران تولید از درجه اهمیت بالایی در سینمای ایران برخوردار هستند و از جمله نقاط کلیدی و تاثیرگذار در روند تولید پروژه های سینمایی به شمار می روند.