رستمی: تصادف مرگبار در محور آشخانه - جنگل گلستان ۳ کشته داشت

حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۶:۵۴ صبح پنجشنبه گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه پراید با پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۹۵ محور آشخانه به جنگل گلستان، پیش از تونل، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه دوراهی دشت به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در ادامه افزود: در این حادثه ۵ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه ۳ نفر در صحنه جان باختند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند.

رستمی تصریح کرد: نیروهای هلال‌احمر ضمن انجام اقدامات امدادی، عملیات رهاسازی یکی از جان‌باختگان را انجام دادند و مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه با همکاری اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.